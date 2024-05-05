В Самаре трамваи оснастят кондиционерами

Стали известны детали ремонта трамваев в Самаре. Они станут более комфортными для пассажиров. Об этом Волга Ньюс рассказал директор муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.

По его словам, в скором времени ожидается поставка трех отремонтированных вагонов "Татра". Сотрудники ТТУ обновили трамвайные тележки. Новые кузова изготовили на белорусском специализированном заводе.

"Отремонтированные трамваи будут выглядеть как новые. Помимо обновления самого кузова, их оснастят системами кондиционирования и видеонаблюдения. В салоне будут мягкие сиденья, места для инвалидов", — рассказал Михаил Ефремов.

В этом году аналогичным образом планируют отремонтировать еще 10 трамваев. Мэрия Самары запросила финансирование у региональных властей.

По данным ТТУ, капремонт одного трамвая обходится примерно в 46 млн рублей. Для сравнения, новый стоит 70-80 млн рублей.