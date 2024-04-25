Белорусский подрядчик задержал поставку отремонтированных трамваев в Самару

В Самаре в скором времени ожидают поставку трех отремонтированных трамваев. Правда, к белорусскому подрядчику есть претензии по срокам выполнения работ. Об этом на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии заявил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
"Коллеги нас подводят. Должны были поставить эти вагоны в первом квартале текущего года, но задерживают. Мы надеемся, что в ближайший месяц это произойдет", - сообщил глава дептранса.
Под программу капремонта подпали вагоны типа "Татра". Большинство трамваев, которые используются в Самаре, - именно этой модели. Им по 40-50 лет. Положенный срок эксплуатации уже вышел.
По словам Сергея Маркина, ремонт трамваев подразумевает полную замену кузова. Его просто устанавливают на старую тележку.
"Жители не отличат отремонтированные вагоны от новых. В дальнейшем планируется отправлять на капремонт не менее 10 вагонов ежегодно", - добавил чиновник.
Также для Самары планируют приобрести 33 новых трехсекционных трамвая, причем три - уже в этом году.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.