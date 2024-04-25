16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из Самары в Махачкалу начала летать Nordwind Белорусский подрядчик задержал поставку отремонтированных трамваев в Самару Мэрия передумала продлевать трамвайную линию до Крутых Ключей Самаре нужен один миллиард рублей на обеспечение безопасности метро Большинство жителей Самары перестали оплачивать проезд наличными

Транспорт Транспорт и связь

Белорусский подрядчик задержал поставку отремонтированных трамваев в Самару

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 271
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в скором времени ожидают поставку трех отремонтированных трамваев. Правда, к белорусскому подрядчику есть претензии по срокам выполнения работ. Об этом на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии заявил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Фото: Архив «ВН»

"Коллеги нас подводят. Должны были поставить эти вагоны в первом квартале текущего года, но задерживают. Мы надеемся, что в ближайший месяц это произойдет", - сообщил глава дептранса.

Под программу капремонта подпали вагоны типа "Татра". Большинство трамваев, которые используются в Самаре, - именно этой модели. Им по 40-50 лет. Положенный срок эксплуатации уже вышел.

По словам Сергея Маркина, ремонт трамваев подразумевает полную замену кузова. Его просто устанавливают на старую тележку.

"Жители не отличат отремонтированные вагоны от новых. В дальнейшем планируется отправлять на капремонт не менее 10 вагонов ежегодно", - добавил чиновник.

Также для Самары планируют приобрести 33 новых трехсекционных трамвая, причем три - уже в этом году.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5