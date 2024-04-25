Белорусский подрядчик задержал поставку отремонтированных трамваев в Самару

В Самаре в скором времени ожидают поставку трех отремонтированных трамваев. Правда, к белорусскому подрядчику есть претензии по срокам выполнения работ. Об этом на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии заявил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

"Коллеги нас подводят. Должны были поставить эти вагоны в первом квартале текущего года, но задерживают. Мы надеемся, что в ближайший месяц это произойдет", - сообщил глава дептранса.

Под программу капремонта подпали вагоны типа "Татра". Большинство трамваев, которые используются в Самаре, - именно этой модели. Им по 40-50 лет. Положенный срок эксплуатации уже вышел.

По словам Сергея Маркина, ремонт трамваев подразумевает полную замену кузова. Его просто устанавливают на старую тележку.

"Жители не отличат отремонтированные вагоны от новых. В дальнейшем планируется отправлять на капремонт не менее 10 вагонов ежегодно", - добавил чиновник.

Также для Самары планируют приобрести 33 новых трехсекционных трамвая, причем три - уже в этом году.