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Общество

В администрации Самары рассказали, что будет с трамваями и автобусами в городе

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Самары опровергли данные о закрытии муниципального предприятия "Пассажиравтотранс". Но все не так просто.

Фото: depositphotos.com

"В соответствии с федеральным законодательством, с 2025 года муниципальные предприятия, выполняющие автобусные перевозки, подлежат закрытию или перепрофилированию. В Самаре муниципальный перевозчик будет сохранен, возможно, в составе другого юридического лица. По такому пути идут, например, Москва, Екатеринбург, Калининград. МП "Пассажиравтотранс" не обслуживает маршруты общественного транспорта. Транспорт, который находится на его балансе, сдается в аренду предприятию, которое обслуживает муниципальные маршруты. Так что решение этого вопроса не скажется на транспортном обслуживании города", - утверждают чиновники.

Прокомментировали в мэрии и ситуацию с нехваткой трамваев.

"Вопрос переполненности салонов трамваев и автобусов в основном касается ситуации февраля-марта 2023 года, когда неблагоприятные погодные условия(например, таяние снега) приводили к отправке состава на ремонт и, как следствие, уменьшению выпуска на линию. В связи с этим мы приняли меры. В предприятиях увеличено количество ремонтного персонала в смену, что позволило в максимально оперативном режиме выполнить необходимые виды ремонтных работ и восстановить выпуск", - утверждают в мэрии.

Чиновники дептранса также уверяют, что решают вопрос с обновлением состава. Они говорят, что в этом году закупили 50 новых автобусов с кондиционерами. 

Трамваи тоже обещают обновить, но хотят не закупать новые, а модернизировать старые.

"В составе парка 330 трамвайных вагонов "Татра" выпуска 1970-1990-х годов. Их можно модернизировать, отремонтировать тележки и установить на них новый корпус. Стоимость модернизации в два с половиной раза ниже, чем закупка нового вагона", - считают представители горадминистрации.

По данным дептранса, вопросы жителей чаще возникают к автобусным маршрутам №№ 1, 5д, 50, 51, 67. Сейчас эти проблемы, по словам чиновников, решаются. Например, на следующие в Красноглинский район маршруты №№ 1, 50, 67 вывели газомоторные автобусы ЛИАЗ большого класса.

"Все городские автобусные маршруты обслуживает ООО "Самара Авто Газ", все трамвайные и троллейбусные маршруты обслуживает МП "Трамвайно-троллейбусное управление". Работа всех этих маршрутов финансируется из городского бюджета. Общественный транспорт является дотационным и требует финансирования из городского бюджета", - уточнили в мэрии.

Чиновники опровергли и слухи о том, что городские транспортные предприятия могут передать в концессию. По данным мэрии, финансовое положение трамвайно-троллейбусного управления сейчас стабильное.

"У предприятия имеются обязательства перед кредитными организациями, которые погашаются по установленным графикам платежей. За последние три года задолженность МП "ТТУ" снижена с 700 млн до 130 млн руб., то есть более чем в пять раз. В 2023 году планируется полное погашение задолженности.

Никаких планов по изменению формы собственности предприятия, сокращению перевозок, передаче собственности предприятия в частные руки не имеется. Напротив, городской электрический транспорт развивается. Решаются вопросы обновления парка подвижного состава, с 2023 года запускаются программа капитального ремонта трамвайных вагонов и пятилетняя программа модернизации трамвайных путей", - рассказали в мэрии.

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