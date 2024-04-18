Для Самары закупят 33 трехсекционных трамвая

"Трамвайно-троллейбусному управлению" Самары добавят денег. Финансирнование муниципального предприятия составит 2 млрд рублей. Об этом "Волга Ньюс" сообщили в городском департаменте транспорта.
Дополнительное финансирование МП потребовалось из-за проблем с запуском трамваев на маршруты — изношены как подвижной состав, так и рельсы. А от помощи инвестора мэрия решила отказаться.
"В 2023 году на финансирование "ТТУ" направили около 1,28 млрд руб. из областного и городского бюджетов. В 2024 году удалось найти дополнительное финансирование. В скором времени гордума рассмотрит поправки в бюджет. Благодаря этому, финансирование "ТТУ" составит около 2 млрд рублей", — рассказали "Волга Ньюс" в департаменте.
В скором времени на улице Ново-Садовой стартует капитальный ремонт трамвайных путей. Также планируется закупка новых составов.
"В текущем году рассматривается возможность приобретения не менее 3 новых трехсекционных трамваев. В перспективе, в 2025–2027 годах, планируется покупка 30 трехсекционных поездов", — сообщили представители дептранса.
Также в этом году "ТТУ" ожидает поставку трех отремонтированных вагонов. Если качество устроит, то в дальнейшем планируется отправлять на капремонт не менее 10 вагонов ежегодно.
Дополнительное финансирование на обновление трамвайного хозяйства мэрия уже запросила у регионального минтранса. Также городские власти рассматривают вопрос об участии в федеральных проектах по обновлению подвижного состава общественного транспорта, предусматривающих закупку на льготных условиях и (или) с привлечением софинансирования из бюджета РФ.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.