Для Самары закупят 33 трехсекционных трамвая

"Трамвайно-троллейбусному управлению" Самары добавят денег. Финансирнование муниципального предприятия составит 2 млрд рублей. Об этом "Волга Ньюс" сообщили в городском департаменте транспорта.

Дополнительное финансирование МП потребовалось из-за проблем с запуском трамваев на маршруты — изношены как подвижной состав, так и рельсы. А от помощи инвестора мэрия решила отказаться.

"В 2023 году на финансирование "ТТУ" направили около 1,28 млрд руб. из областного и городского бюджетов. В 2024 году удалось найти дополнительное финансирование. В скором времени гордума рассмотрит поправки в бюджет. Благодаря этому, финансирование "ТТУ" составит около 2 млрд рублей", — рассказали "Волга Ньюс" в департаменте.

В скором времени на улице Ново-Садовой стартует капитальный ремонт трамвайных путей. Также планируется закупка новых составов.

"В текущем году рассматривается возможность приобретения не менее 3 новых трехсекционных трамваев. В перспективе, в 2025–2027 годах, планируется покупка 30 трехсекционных поездов", — сообщили представители дептранса.

Также в этом году "ТТУ" ожидает поставку трех отремонтированных вагонов. Если качество устроит, то в дальнейшем планируется отправлять на капремонт не менее 10 вагонов ежегодно.

Дополнительное финансирование на обновление трамвайного хозяйства мэрия уже запросила у регионального минтранса. Также городские власти рассматривают вопрос об участии в федеральных проектах по обновлению подвижного состава общественного транспорта, предусматривающих закупку на льготных условиях и (или) с привлечением софинансирования из бюджета РФ.