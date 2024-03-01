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40-летние трамваи и нехватка кадров: причины кризиса самарского транспорта

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 февраля, на круглом столе в "КП-Самара" обсудили, какого транспорта не хватает городу.

Фото: Светлана Маковеева / КП-Самара

Трамваи-пенсионеры

В самарском парке ТТУ на балансе находятся 400 трамваев, 300 из них — "Татры" 70-х и 80-х годов. Михаил Ефремов, директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусного управления", признается, что главная проблема заключается в износе транспорта и трамвайных путей. Из подвижного состава управления изношены 90,2% трамваев, 92% троллейбусов и 60–70% трамвайных путей.

"Самарскому транспорту нужна ежегодная программа модернизации, финансирование. Три недели назад я подписал документы на списание десяти трамваев Tatra. Одному из них 40 лет, другому 41 год, еще одному — 44, и еще одному — 49 лет. Мне самому 44 года, я прошел путь от детского сада до директора предприятия. А этот трамвай — всё это время людей возил. Что с них взять? Они все текут, проводка уже не та. Когда начинается непогода, они просто захлебываются. И починить их быстро тоже не получается", — сообщил глава ТТУ.

В 2024 году в Самаре появится новый трехсекционный трамвай. Он обойдется городу в 158 миллионов рублей.

Самый нужный транспорт

Согласно результатам социологического опроса "КП", 44% самарчан нуждаются в строительстве новых веток метро и городских электричках. Удобство эксплуатации метрополитена подчеркнул Юрий Тапилин — заместитель руководителя Департамента транспорта г. о. Самара: "В городе специфическая ситуация: есть метрополитен — самый оптимальный, удобный для пассажиров вид транспорта: он едет и летом, и зимой, в любую погоду. Да и ждать в закрытом помещении, не на улице, намного комфортнее. Но исторически так сложилось, что на метрополитен приходится наименьшее количество пассажиров".

Самарский метрополитен включает в себя 10 станций протяженность 12,6 километров. Новая станция "Театральная" строится с весны 2022 года, но дату завершения строительства никто не может предугадать. Алексей Гурьянов, первый заместитель директора МП г. о. Самара "Самарский метрополитен", настаивает на том, что не нужно тянуть со стройкой: "Наша главная проблема в том, что мы делаем всё очень долго. Оборудование каждый год увеличивается в стоимости, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на строительстве станции "Театральной", а также доделать "Алабинскую".

Без водителей и кондукторов — никуда

Проблема нехватки кадров касается сразу всех видов самарского транспорта. По словам Михаила Ефремова, трамвайный парк нуждается ещё в 30% водителей и 40% кондукторов.

В прошлом году в город выпустили 50 новых автобусов, а скоро в Самаре появятся новые 15 машин. Активно готовят и водительский состав. Но, как признается Анна Замыцкая, официальный представитель ООО "Самара Авто Газ", профессии водителей и кондукторов сейчас, мягко говоря, непопулярны. "Молодёжь сюда не пойдёт, а людям в возрасте работать здесь уже сложно. Не помогает и поднятие заработной платы", — говорит Анна.

Выручает ли метро во время снегопада?

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