Директор ТТУ рассказал, как в Самаре организуют ремонт трамваев

Власти Самары запросили у региональных властей финансирование на продолжение программы капитального ремонта трамваев. Предполагается, что часть работ будут делать на базе муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусного управления". Для обновления кузовов будут привлекать подрядчиков. Подробности Волга Ньюс рассказал директор МП Михаил Ефремов.
Необходимость в проведении капремонта возникла из-за износа подвижного состава. В составе парка 330 трамвайных вагонов "Татра" выпуска 1970-1990-х годов. Их нужно заменить или обновить. Второй вариант дешевле.
"Капремонт одного трамвая обходится примерно в 46 млн рублей. Покупка нового по ценам прошлого года стоит 70-80 млн рублей. То есть экономия будет существенной", — объяснил Михаил Ефремов.
По его словам, опыт ремонта трамваев у ТТУ есть. В 2000-х годах его проводили на базе городского и северного депо.
"С учетом требований по безопасности сейчас мы самостоятельно не сможем отремонтировать трамвай полностью. Это нужно делать в условиях завода. Но наши специалисты могут ремонтировать трамвайные тележки. И уже делали это в совместном проекте с белорусскими коллегами", — рассказал глава ТТУ.
Речь идет о капремонте трех трамваев "Татра", который предприятие заказало еще в прошлом году. Сотрудники ТТУ отремонтировали для этих вагонов 6 трамвайных тележек — заменили все запчасти, включая двигатели, и направили белорусскому подрядчику, который изготовил новые кузова. В скором времени составы уже в смонтированном виде должны поставить в Самару.
"По такому принципу, но, возможно, и с привлечением других подрядчиков, планируется до конца года отремонтировать еще 10 трамваев. После получения финансирования сможем приступить к проведению контрактных процедур", — добавил Михаил Ефремов.
Отремонтированные трамваи будут выглядеть как новые. Помимо обновления самого кузова, их оснастят системами кондиционирования и видеонаблюдения. В салоне будут мягкие сиденья, места для инвалидов.
Также для Самары планируют приобрести 33 новых трехсекционных трамвая, причем три - уже в этом году.
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