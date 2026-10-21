Студентка из Самарской области выиграла поездку в Дагестан вместе с "Другим Делом"

В программе "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершился спецпроект "КолоритЪ", приуроченный к проведению Года единства народов России. В течение трех недель конкурсанты проходили тесты на знание обычаев и традиций, национальной кухни, песен и костюмов, ремесленного дела и языка, расхожих стереотипов и известных представителей 12 народов нашей страны. Десять победителей отправились в путешествие в Дагестан, в том числе Софья Федорова из Самары.
На интерактивном портале спецпроекта "КолоритЪ" культура каждого из 12 народов - русских, татар, чеченцев, башкир, чувашей, аварцев, чукчей, калмыков, ненцев, бурят, якутов и осетин была представлена в тематических карточках. После изучения материалов участникам предлагалось закрепить знания с помощью тестов. За верные ответы начислялись баллы "Другого Дела", которые, в свою очередь, можно обменять на призы в сервисе. Всего в спецпроекте участвовало более 4300 человек, причем 100 самых активных выиграли тематические боксы с мерчем спецпроекта. 10 победителей отправились в четырехдневное путешествие в Республику Дагестан.
От Самарской области победителем спецпроекта "КолоритЪ" программы "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" стала студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Софья Федорова.
С "Другим Делом" Софья познакомилась в 2022 г. на молодежном форуме "БерегА" в Астрахани. В 2024 г. участвовала в "Медиашколе Другого Дела", а в этом - стала участницей экологического спецпроекта "Мир в твоих руках" и победительницей спецпроекта "КолоритЪ".
"Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" - это небольшие шаги к большим переменам. Я участвую в этом проекте, потому что мне нравится узнавать себя, совершенствоваться, смотреть на знакомые вещи под новым углом. Поездка на форум "БерегА" в Астрахань в 2022 году стала моей первой самостоятельной поездкой. В 2024 я прошла отбор в "Медиашколу Другого Дела", но, к сожалению, не смогла поехать на выездную программу. А в этом году я увидела набор на экологический спецпроект и вспомнила то чувство, которое испытывала, когда выполняла первые задания в сервисе. Это чувство, будто то, что важно мне, не оставляет равнодушными и других, и можно вносить свой небольшой вклад и действительно менять жизнь: рассказывать о сохранности природы и объяснять, что делать, чтобы не усугубить ситуацию с экологией. Мне нравится проект тем, что он позволяет распахнуть свои крылья, внести вклад и хоть немного изменить мир. А теперь "Другое Дело" - для меня это еще и люди, с которыми я познакомилась в поездке в Дагестан!" - рассказывает победительница спецпроекта "КолоритЪ" программы "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" Софья Федорова.
Благодаря интерактивному формату онлайн-этапа участники спецпроекта "КолоритЪ" слушали звуки национальных инструментов, смотрели видеоконтент, читали истории, вспоминая традиции своей семьи, истоки народа и свои корни: "Я по национальности русская, и в нашей семье сохранилась одна исконная русская традиция - 22 марта в день памяти сорока Севастийских мучеников мы печем постные булочки в виде птичек - "жаворонков". А самыми запоминающимися фактами из тех, что узнала Софья, изучая культуру 12 народов России, стали факты об особенностях аварского языка и национальной кухне аварцев.
Четырехдневное путешествие в Дагестан подарило победителям множество впечатлений об истории региона, достопримечательностях, ландшафтах и, конечно, о людях этого края. В джип-туре по горным дорогам ребята увидели самый глубокий каньон Европы - Сулакский - его глубина достигает 1920 м, что превышает глубину Гранд-каньона в США. Прогулялись и на катере по Чиркейскому водохранилищу - крупнейшему искусственному водоему Северного Кавказа, который известен бирюзовыми водами. Пещерный комплекс "Нохъо", который состоит из двух больших пещер, соединенных подвесным мостом, со множеством тоннелей, тематическими зонами внутри, с зиплайном, гигантскими качелями и тропой Виа Феррата, стал площадкой для самых атмосферных фотоснимков группы.
"Запоминающихся моментов было много: дегустация сыра в каждом кафе, караоке в автобусе, прекрасные виды... И конечно, море не оставило меня равнодушной! Песочный пляж с целыми ракушками, морской шум, солнце, лежаки - все это дарило ощущение внутреннего покоя и счастья! Любимой локацией стал Сулакский каньон. А еще мы посмотрели "Сумерки" на берегу Каспийского моря ночью - там была кофейня, где показывали фильмы на проекторе. Я уже ездила с мамой в Дагестан, поэтому примерно понимала, что меня там будет ждать. И все, что я хотела увидеть - увидела, даже больше! У нас собралась очень классная компания, были общие интересы и вкусы, локальные шутки. Мы много пробовали местную кухню, но даже вкусы, которые тебе давно знакомы, в новой обстановке открываются заново", - поделилась впечатлениями Софья.
Прикоснулись и к традиционному дагестанскому ремеслу: в Гунибском краеведческом музее ребята своими руками делали инкрустацию дерева металлом на мастер-классе по унцукульской насечке. В Царской поляне - историческом мемориале парка "Верхний Гуниб" - узнали, почему в 1871 году во время поездки по Кавказу Александр II выбрал для остановки именно это место. Путешествием во времени стала прогулка по старым магалам Дербента с узкими извилистыми улочками, древними мечетями и цитаделью города VI века - крепостью Нарын-Кала на Дербентском холме, соединенной с Каспийским морем двойными стенами. На побережье Каспия открытием для ребят стал советский ракетоносец, прозванный Каспийским монстром, - экраноплан "Лунь". А самая сладкая часть путешествия в Дербент - погружение в кулинарные традиции: на мастер-классе по приготовлению шекербуры - сладости из теста с ореховой начинкой - группа освоила особый навык - нанесение витиеватого узора на пирожки с помощью маггаша.
"Спасибо за новых друзей, спасибо за открытия и идеи, спасибо, что помогли увидеть то, чего я не нашла в Дагестане в первый раз! Знаете, именно в этой поездке впервые за долгое время я почувствовала свою ценность как человека в команде. Мы много разговаривали, шутили, никто никого не перебивал. У нас были общие интересы, мы не надоедали друг другу, а дополняли, будто старые друзья. Я не могу сказать точно, в какой момент мы перестали быть просто знакомыми, какими были в аэропорту, и стали друзьями. Мысль, которую я вынесла за время участия в спецпроекте и поездки: все случается вовремя и когда ты искренне этого желаешь. А еще - хороших людей очень много, но ты ценен таким, какой ты есть. Спасибо большое за возможность такой поездки", - рассказала Софья.
По мнению Софьи, проекты Президентской платформы "Россия - страна возможностей" дают возможность своими глазами увидеть мир, который транслируют другие люди: точки роста для твоего города и региона, достоинства и недостатки: "На мой взгляд, в "Другом Деле" стоит участвовать, потому что ты получишь новый опыт и станешь другим: получишь опыт коммуникации и работы, новые открытия и идеи, мотивацию, новое окружение и друзей, которые вдохновляют. Общаясь с людьми, ты меняешься внутренне, смотришь на свои сильные и слабые стороны, узнаешь себя, задумываешься над тем, что стало для тебя привычным".
Программа развития "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В 2026 г. "Другое Дело" отметило свое пятилетие. Проект объединяет свыше 7,8 млн человек из 89 регионов России. Участникам доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. "Другое Дело" работает на базе социальной сети "ВКонтакте". Стать участником "Другого Дела" может любой житель Самары и Самарской области - достаточно зарегистрироваться в сервисе "Другое Дело" на базе социальной сети "ВКонтакте" и начать выполнять полезные задания.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...