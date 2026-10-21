Студентка из Самарской области выиграла поездку в Дагестан вместе с "Другим Делом"

В программе "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершился спецпроект "КолоритЪ", приуроченный к проведению Года единства народов России. В течение трех недель конкурсанты проходили тесты на знание обычаев и традиций, национальной кухни, песен и костюмов, ремесленного дела и языка, расхожих стереотипов и известных представителей 12 народов нашей страны. Десять победителей отправились в путешествие в Дагестан, в том числе Софья Федорова из Самары.

На интерактивном портале спецпроекта "КолоритЪ" культура каждого из 12 народов - русских, татар, чеченцев, башкир, чувашей, аварцев, чукчей, калмыков, ненцев, бурят, якутов и осетин была представлена в тематических карточках. После изучения материалов участникам предлагалось закрепить знания с помощью тестов. За верные ответы начислялись баллы "Другого Дела", которые, в свою очередь, можно обменять на призы в сервисе. Всего в спецпроекте участвовало более 4300 человек, причем 100 самых активных выиграли тематические боксы с мерчем спецпроекта. 10 победителей отправились в четырехдневное путешествие в Республику Дагестан.

От Самарской области победителем спецпроекта "КолоритЪ" программы "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" стала студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Софья Федорова.

С "Другим Делом" Софья познакомилась в 2022 г. на молодежном форуме "БерегА" в Астрахани. В 2024 г. участвовала в "Медиашколе Другого Дела", а в этом - стала участницей экологического спецпроекта "Мир в твоих руках" и победительницей спецпроекта "КолоритЪ".

"Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" - это небольшие шаги к большим переменам. Я участвую в этом проекте, потому что мне нравится узнавать себя, совершенствоваться, смотреть на знакомые вещи под новым углом. Поездка на форум "БерегА" в Астрахань в 2022 году стала моей первой самостоятельной поездкой. В 2024 я прошла отбор в "Медиашколу Другого Дела", но, к сожалению, не смогла поехать на выездную программу. А в этом году я увидела набор на экологический спецпроект и вспомнила то чувство, которое испытывала, когда выполняла первые задания в сервисе. Это чувство, будто то, что важно мне, не оставляет равнодушными и других, и можно вносить свой небольшой вклад и действительно менять жизнь: рассказывать о сохранности природы и объяснять, что делать, чтобы не усугубить ситуацию с экологией. Мне нравится проект тем, что он позволяет распахнуть свои крылья, внести вклад и хоть немного изменить мир. А теперь "Другое Дело" - для меня это еще и люди, с которыми я познакомилась в поездке в Дагестан!" - рассказывает победительница спецпроекта "КолоритЪ" программы "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" Софья Федорова.

Благодаря интерактивному формату онлайн-этапа участники спецпроекта "КолоритЪ" слушали звуки национальных инструментов, смотрели видеоконтент, читали истории, вспоминая традиции своей семьи, истоки народа и свои корни: "Я по национальности русская, и в нашей семье сохранилась одна исконная русская традиция - 22 марта в день памяти сорока Севастийских мучеников мы печем постные булочки в виде птичек - "жаворонков". А самыми запоминающимися фактами из тех, что узнала Софья, изучая культуру 12 народов России, стали факты об особенностях аварского языка и национальной кухне аварцев.

Четырехдневное путешествие в Дагестан подарило победителям множество впечатлений об истории региона, достопримечательностях, ландшафтах и, конечно, о людях этого края. В джип-туре по горным дорогам ребята увидели самый глубокий каньон Европы - Сулакский - его глубина достигает 1920 м, что превышает глубину Гранд-каньона в США. Прогулялись и на катере по Чиркейскому водохранилищу - крупнейшему искусственному водоему Северного Кавказа, который известен бирюзовыми водами. Пещерный комплекс "Нохъо", который состоит из двух больших пещер, соединенных подвесным мостом, со множеством тоннелей, тематическими зонами внутри, с зиплайном, гигантскими качелями и тропой Виа Феррата, стал площадкой для самых атмосферных фотоснимков группы.

"Запоминающихся моментов было много: дегустация сыра в каждом кафе, караоке в автобусе, прекрасные виды... И конечно, море не оставило меня равнодушной! Песочный пляж с целыми ракушками, морской шум, солнце, лежаки - все это дарило ощущение внутреннего покоя и счастья! Любимой локацией стал Сулакский каньон. А еще мы посмотрели "Сумерки" на берегу Каспийского моря ночью - там была кофейня, где показывали фильмы на проекторе. Я уже ездила с мамой в Дагестан, поэтому примерно понимала, что меня там будет ждать. И все, что я хотела увидеть - увидела, даже больше! У нас собралась очень классная компания, были общие интересы и вкусы, локальные шутки. Мы много пробовали местную кухню, но даже вкусы, которые тебе давно знакомы, в новой обстановке открываются заново", - поделилась впечатлениями Софья.

Прикоснулись и к традиционному дагестанскому ремеслу: в Гунибском краеведческом музее ребята своими руками делали инкрустацию дерева металлом на мастер-классе по унцукульской насечке. В Царской поляне - историческом мемориале парка "Верхний Гуниб" - узнали, почему в 1871 году во время поездки по Кавказу Александр II выбрал для остановки именно это место. Путешествием во времени стала прогулка по старым магалам Дербента с узкими извилистыми улочками, древними мечетями и цитаделью города VI века - крепостью Нарын-Кала на Дербентском холме, соединенной с Каспийским морем двойными стенами. На побережье Каспия открытием для ребят стал советский ракетоносец, прозванный Каспийским монстром, - экраноплан "Лунь". А самая сладкая часть путешествия в Дербент - погружение в кулинарные традиции: на мастер-классе по приготовлению шекербуры - сладости из теста с ореховой начинкой - группа освоила особый навык - нанесение витиеватого узора на пирожки с помощью маггаша.

"Спасибо за новых друзей, спасибо за открытия и идеи, спасибо, что помогли увидеть то, чего я не нашла в Дагестане в первый раз! Знаете, именно в этой поездке впервые за долгое время я почувствовала свою ценность как человека в команде. Мы много разговаривали, шутили, никто никого не перебивал. У нас были общие интересы, мы не надоедали друг другу, а дополняли, будто старые друзья. Я не могу сказать точно, в какой момент мы перестали быть просто знакомыми, какими были в аэропорту, и стали друзьями. Мысль, которую я вынесла за время участия в спецпроекте и поездки: все случается вовремя и когда ты искренне этого желаешь. А еще - хороших людей очень много, но ты ценен таким, какой ты есть. Спасибо большое за возможность такой поездки", - рассказала Софья.

По мнению Софьи, проекты Президентской платформы "Россия - страна возможностей" дают возможность своими глазами увидеть мир, который транслируют другие люди: точки роста для твоего города и региона, достоинства и недостатки: "На мой взгляд, в "Другом Деле" стоит участвовать, потому что ты получишь новый опыт и станешь другим: получишь опыт коммуникации и работы, новые открытия и идеи, мотивацию, новое окружение и друзей, которые вдохновляют. Общаясь с людьми, ты меняешься внутренне, смотришь на свои сильные и слабые стороны, узнаешь себя, задумываешься над тем, что стало для тебя привычным".

Программа развития "Другое Дело" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В 2026 г. "Другое Дело" отметило свое пятилетие. Проект объединяет свыше 7,8 млн человек из 89 регионов России. Участникам доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. "Другое Дело" работает на базе социальной сети "ВКонтакте". Стать участником "Другого Дела" может любой житель Самары и Самарской области - достаточно зарегистрироваться в сервисе "Другое Дело" на базе социальной сети "ВКонтакте" и начать выполнять полезные задания.