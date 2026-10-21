С 25 октября у скоростных электричек "Тольятти - Самара" появится новая остановка

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С 25 октября скорым пригородным поездам на участке Самара — Тольятти назначается остановка на платформе Волжский. Об этом сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.

Фото: Анна Вырина