С 25 октября у скоростных электричек "Тольятти - Самара" появится новая остановка

С 25 октября скорым пригородным поездам на участке Самара — Тольятти назначается остановка на платформе Волжский. Об этом сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.
Направление Тольятти — Самара:
1. № 7132/7131 Жигулёвск (отпр. 06.20) — Волжский (07.13,5 — 07.14) — Самара (приб. 08.10) по рабочим дням;
2. № 7114/7113-7109 Тольятти (отпр. 06.36) — Волжский (07.33 — 07.33,5) — Самара (08.29 — 08.36) — Новокуйбышевская (приб. 09.00) по рабочим дням;
3. № 7148/7147-7141 Тольятти (отпр. 06.36) — Волжский (07.33 — 07.33,5) — Самара (08.29 — 08.36) — Сызрань-1 (приб. 10.19) по выходным дням;
4. № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10.58) — Волжский (11.58 — 11.58,5) — Новокуйбышевская (приб. 13.21) ежедневно;
5. № 7126/7125 Тольятти (отпр. 17.08) — Волжский (18.09 — 18.09,5) — Новокуйбышевская (приб. 19.30) ежедневно;
6. № 7130/7129 Тольятти (отпр. 21.16) — Волжский (22.15 — 22.15,5) — Новокуйбышевская (приб. 23.38) ежедневно.
Направление Самара — Тольятти:
1. № 7112/7111 Новокуйбышевская (отпр. 07.44) — Волжский (09.08,5 — 09.09) — Тольятти (приб. 10.05) ежедневно;
2. № 7116/7115 Самара (отпр. 10.00) — Волжский (11.01 — 11.02) — Тольятти (приб. 12.07) ежедневно;
3. № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отпр. 13.38) — Самара (14.02 — 14.10) — Волжский (15.07 — 15.07,5) — Тольятти (приб. 16.05) по рабочим дням;
4. № 7134/7133 Самара (отпр. 16.19) — Волжский (17.17 — 17.17,5) — Жигулёвск (приб. 18.14) по рабочим дням;
5. № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр. 17.43) — Волжский (19.06 — 19.06,5) — Тольятти (приб. 20.03) по рабочим дням;
6. № 7144-7146/7145 Сызрань-1 (отпр. 16.25) Самара (18.07 — 18.09) — Волжский (19.06 — 19.06,5) — Тольятти (приб. 20.03) по выходным дням;
7. № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр. 19.54) — Волжский (21.17 — 21.17,5) — Тольятти (приб. 22.24) ежедневно.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...