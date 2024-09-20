Появился график поставок новых трамваев в Самару

Масштабное обновление трамвайного парка Самары стартует в 2025 году. График поставок Волга Ньюс представили в городском департаменте транспорта.

Все новые трамваи производства компании "ПК Транспортные системы". Приобрело их муниципальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление" в лизинг.

До конца января в город должны поставить трех трехсекционных трамвая "Витязь-М". Цена контракта составила 709,8 млн рублей.

Затем в город поставят 71 вагон "Львенок" по следующему графику:

• февраль 2025 г. - четыре трамвая;

• март 2025 г. - 15;

• апрель 2025 г. - 15;

• май 2025 г. - шесть;

• февраль 2026 г. - 11;

• март 2026 г. - 10;

• апрель 2026 г. - 10.

"Это низкопольные, адаптированные для маломобильных граждан трамвайные вагоны. Они оснащены автоинформатором, "бегущей строкой", камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования салона", - рассказали представители дептранса

Договор лизинга заключен до конца 2028 года. Его стоимость составляет 8,5 млрд рублей.

"По мере поставки трамвайные вагоны будут выведены на наиболее востребованные городские маршруты", - отметили в дептрансе.

Сейчас в парке ТТУ на балансе находятся 400 трамваев, 300 из них - "Татры" 1970-80-х годов. Износ состава составляет 90%.