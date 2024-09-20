Появился график поставок новых трамваев в Самару

Масштабное обновление трамвайного парка Самары стартует в 2025 году. График поставок Волга Ньюс представили в городском департаменте транспорта.
Все новые трамваи производства компании "ПК Транспортные системы". Приобрело их муниципальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление" в лизинг.
До конца января в город должны поставить трех трехсекционных трамвая "Витязь-М". Цена контракта составила 709,8 млн рублей.
Затем в город поставят 71 вагон "Львенок" по следующему графику:
• февраль 2025 г. - четыре трамвая;
• март 2025 г. - 15;
• апрель 2025 г. - 15;
• май 2025 г. - шесть;
• февраль 2026 г. - 11;
• март 2026 г. - 10;
• апрель 2026 г. - 10.
"Это низкопольные, адаптированные для маломобильных граждан трамвайные вагоны. Они оснащены автоинформатором, "бегущей строкой", камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования салона", - рассказали представители дептранса
Договор лизинга заключен до конца 2028 года. Его стоимость составляет 8,5 млрд рублей.
"По мере поставки трамвайные вагоны будут выведены на наиболее востребованные городские маршруты", - отметили в дептрансе.
Сейчас в парке ТТУ на балансе находятся 400 трамваев, 300 из них - "Татры" 1970-80-х годов. Износ состава составляет 90%.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.