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Стало известно, какие трамваи закупят для Самары

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Появились детали закупки новых трамваев для Самары. Их озвучили представители АО "Сбербанк Лизинг", с которым МП "Трамвайно-троллейбусное управление" подписало договор лизинга.

Фото: ООО "ПК Транспортные системы"

"До 2026 года в город прибудет 71 современный низкопольный трамвай "Львёнок" производства компании "ПК Транспортные системы". Первые поставки начнутся в феврале следующего года. До конца 2025 года для Самары изготовят 40 трамваев. Еще 31 вагон передадут городу до 30 апреля 2026 года", — рассказали в "Сбербанк Лизинге".

Трамвай "Львёнок" рассчитан на 161 пассажира, сидячих мест — 40. Сейчас такие вагоны эксплуатируют в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске, Череповце, Туле и Курске, а также на первом в России межмуниципальном маршруте "Екатеринбург — Верхняя Пышма".

"По данным властей, сейчас Самару обслуживают 125 трамвайных вагонов. Таким образом, количество вагонов в заказе составляет почти 57% от существующего парка. Современный и надежный транспорт необходим для развития города и комфорта его жителей. Я уверен, что самарцы по достоинству оценят наших "Львят", — прокомментировал генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин.

Договор лизинга заключен до конца 2028 года. Его стоимость составляет 8,5 млрд рублей.

"Новый договор — еще один шаг в нашем многолетнем сотрудничестве как с "ПК ТС", так и с администрацией Самары в сфере обновления общественного транспорта. "Львенок" — это удобный, красивый и безопасный транспорт. Такой большой "прайд" позволит в значительной степени обновить транспортный парк и разгрузить городские маршруты", — отметила директор департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк Лизинг" Ольга Кириллова.

В июне мэрия Самары также заказала по договору лизинга 3 трехсекционных трамвая "Витязь М" производства компании "ПК Транспортные системы". Их поставят в город до конца января 2025 года.

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