Пенсионер отдал мошенникам 380 тысяч рублей, накопленные на "черный день"

В Самарской области жертвой мошенников стал 76-летний пенсионер, который откладывал деньги на "черный день", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники в течение нескольких дней представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Ссылаясь на якобы законодательство, они требовали задекларировать средства. Пенсионер через банкомат перевел все свои сбережения, 380 000 рублей.

Спустя непродолжительное время пожилой мужчина узнал от родственников, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность: не передавать денежные средства и персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись, проверять информацию через официальные каналы, при любых сомнениях незамедлительно обращаться в полицию.