"Давил специально?": главе СК РФ Бастрыкину пожаловались на необычное ДТП

Странная ситуация разворачивалась у ТЦ "Капитал" в Тольятти 27 марта. Мужчина, похожий на иностранца, хотел припарковаться и наехал на стоявшего и говорившего по телефону человека.
"После этого вышел, стал угрожать и ругаться. На это молодой человек сообщил, что будет стоять до приезда сотрудников ГИБДД, на что нападающий снова сел в машину и второй раз попытался задавить стоящего человека", — рассказали со стороны потерпевшего парня.
В полиции 17 апреля прекратили административное дело в отношении водителя по имени Садула.
Потерпевший написал жалобу главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Теперь по данному инциденту должны провести проверку.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках