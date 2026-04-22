"Давил специально?": главе СК РФ Бастрыкину пожаловались на необычное ДТП

Странная ситуация разворачивалась у ТЦ "Капитал" в Тольятти 27 марта. Мужчина, похожий на иностранца, хотел припарковаться и наехал на стоявшего и говорившего по телефону человека.

"После этого вышел, стал угрожать и ругаться. На это молодой человек сообщил, что будет стоять до приезда сотрудников ГИБДД, на что нападающий снова сел в машину и второй раз попытался задавить стоящего человека", — рассказали со стороны потерпевшего парня.

В полиции 17 апреля прекратили административное дело в отношении водителя по имени Садула.

Потерпевший написал жалобу главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Теперь по данному инциденту должны провести проверку.