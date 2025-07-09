Силовики задержали главу аппарата администрации Жигулевска Домничева

В администрации Жигулевска подтвердили задержание Алексея Домничева на 48 часов "до выяснения обстоятельств". Как пояснили в пресс-службе администрации, других комментариев пока не дают.
При этом, по одной из версий, Домничева мог быть задержан в связи с расследованием уголовного дела о коррупции в отношении консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики региона Максима Мрыкина. По версии следствия, в июне 2025 г. Мрыкин с товарищем, действуя в качестве посредников в передаче взятки, получили от местного жителя 900 тыс. руб., пообещав оказать содействие в регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления.
Арест сотрудника министерства внутренней политики прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.
"Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранительные органы объективно проведут расследование и установят истину. Правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности", — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы