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Дело самарского застройщика Михаила Жукова отправилось в суд Силовики задержали главу аппарата администрации Жигулевска Домничева Жителя Тольятти обвиняют в оформлении кредитов на других людей В Самаре сотрудника министерства подозревают в коррупции В Самаре бездомные псы напали на женщину, возбуждено уголовное дело

Преступления Происшествия

Силовики задержали главу аппарата администрации Жигулевска Домничева

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Жигулевска подтвердили задержание Алексея Домничева на 48 часов "до выяснения обстоятельств". Как пояснили в пресс-службе администрации, других комментариев пока не дают.

При этом, по одной из версий, Домничева мог быть задержан в связи с расследованием уголовного дела о коррупции в отношении консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики региона Максима Мрыкина. По версии следствия, в июне 2025 г. Мрыкин с товарищем, действуя в качестве посредников в передаче взятки, получили от местного жителя 900 тыс. руб., пообещав оказать содействие в регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления.

Арест сотрудника министерства внутренней политики прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранительные органы объективно проведут расследование и установят истину. Правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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