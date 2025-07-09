Силовики задержали главу аппарата администрации Жигулевска Домничева

В администрации Жигулевска подтвердили задержание Алексея Домничева на 48 часов "до выяснения обстоятельств". Как пояснили в пресс-службе администрации, других комментариев пока не дают.

При этом, по одной из версий, Домничева мог быть задержан в связи с расследованием уголовного дела о коррупции в отношении консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики региона Максима Мрыкина. По версии следствия, в июне 2025 г. Мрыкин с товарищем, действуя в качестве посредников в передаче взятки, получили от местного жителя 900 тыс. руб., пообещав оказать содействие в регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления.

Арест сотрудника министерства внутренней политики прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранительные органы объективно проведут расследование и установят истину. Правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности", — написал глава региона в своем телеграм-канале.