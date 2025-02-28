Обвиненного в надругательстве над девочкой священнослужителя не отпустили из СИЗО

Служитель церкви Успения Пресвятой Богородицы многодетный отец Владислав Лазарь попытался выйти из СИЗО. Под стражу его отправляли по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

Напомним, ранее сообщалось, что священнослужитель познакомился с 16-летней девушкой на исповедях. Стал с ней общаться, а потом привез в гостиницу, где и "согрешил". Разбирательство по материалам в отношении Лазаря начали в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области. При этом стало известно, что отец четверых детей Лазарь и юная самарчанка встречались в гостинице дважды. Лазарь вину не признавал.

"Да, он свершил аморальный поступок, за что его лишат сана. Но вменяемого ему преступления он не совершал, — комментировал его адвокат Игорь Зыряев. — О добровольном характере их встреч может свидетельствовать их неоднократность, а также существенный промежуток времени между ними. При этом Лазарь не знал, что девушке 16 лет, и считал, что она старше, так как она действительно не выглядит на свой возраст".

Далее события развивались неожиданно. По словам жены Лазаря, потерпевшая девушка изменила показания и стала говорить, что связь была по согласию, а ее не насиловали. Также по словам адвоката Лазаря, есть заключение судебно-медицинской экспертизы об отсутствии телесных повреждений у девушки.

Впрочем, пока облсуд не удовлетворил ходатайство об освобождении Лазаря из-под стражи. Сейчас разбирательство в этой истории продолжают следователи.