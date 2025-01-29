16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Священнослужитель, подозреваемый в надругательстве над девочкой, отрицает вину Пожилую медсестру из Новокуйбышевска мошенники "развели" на 800 тыс. рублей В ТЦ Letout самарец напал с ножом на продавца Сызранца приговорили к условному сроку за хранение наркотиков в керамическом лапте Жителя Самары задержали за двойное убийство

Преступления Происшествия

Священнослужитель, подозреваемый в надругательстве над девочкой, отрицает вину

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 866
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский районный суд Самары 29 января арестовал служителя церкви Успения Пресвятой Богородицы многодетного отца Владислава Лазаря. Его обвинили по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Напомним, ранее сообщалось, что священнослужитель познакомился с 16-летней девушкой на исповедях. Стал с ней общаться, а потом привез в гостиницу, где и "согрешил". Материалы дела находятся в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области.

При этом стало известно, что отец четверых детей Лазарь и юная самарчанка встречались в гостинице дважды.

Как прокомментировал адвокат Лазаря Игорь Зыряев из коллегии адвокатов "Решение", тот вину в преступлениях отрицает, хоть и не отрицает сами встречи.

"Да, он свершил аморальный поступок, за что его лишат сана. Но вменяемого ему преступления он не совершал, - считает адвокат Игорь Зыряев. - О добровольном  характере их встреч может свидетельствовать их неоднократность, а также существенный промежуток времени между ними. При этом Лазарь не знал, что девушке 16 лет, и считал, что она старше, так как она действительно не выглядит на свой возраст. Сегодня при избрании меры пресечения следственными органами не был представлен акт судебно-медицинского исследования, который свидетельствовал бы о причинении потерпевшей каких-либо повреждений. Единственным доказательством причастности к якобы совершенному Лазарем преступления служат показания самой потерпевшей, которые судом, к сожалению, приняты безапелляционно, а к показаниям обвиняемого суд отнесся критически, хотя закон говорит об обратном и все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого лица".

Также, по данным стороны защиты, в номере гостиницы, который сдавался "по часам", были найдены следы семенной жидкости, но принадлежность этих следов не установлена, а между последней встречей и их обнаружением прошло трое суток, и номер сдавался другим постояльцам как посуточно, так и на часы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2