Священнослужитель, подозреваемый в надругательстве над девочкой, отрицает вину

Самарский районный суд Самары 29 января арестовал служителя церкви Успения Пресвятой Богородицы многодетного отца Владислава Лазаря. Его обвинили по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Напомним, ранее сообщалось, что священнослужитель познакомился с 16-летней девушкой на исповедях. Стал с ней общаться, а потом привез в гостиницу, где и "согрешил". Материалы дела находятся в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области.

При этом стало известно, что отец четверых детей Лазарь и юная самарчанка встречались в гостинице дважды.

Как прокомментировал адвокат Лазаря Игорь Зыряев из коллегии адвокатов "Решение", тот вину в преступлениях отрицает, хоть и не отрицает сами встречи.

"Да, он свершил аморальный поступок, за что его лишат сана. Но вменяемого ему преступления он не совершал, - считает адвокат Игорь Зыряев. - О добровольном характере их встреч может свидетельствовать их неоднократность, а также существенный промежуток времени между ними. При этом Лазарь не знал, что девушке 16 лет, и считал, что она старше, так как она действительно не выглядит на свой возраст. Сегодня при избрании меры пресечения следственными органами не был представлен акт судебно-медицинского исследования, который свидетельствовал бы о причинении потерпевшей каких-либо повреждений. Единственным доказательством причастности к якобы совершенному Лазарем преступления служат показания самой потерпевшей, которые судом, к сожалению, приняты безапелляционно, а к показаниям обвиняемого суд отнесся критически, хотя закон говорит об обратном и все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого лица".

Также, по данным стороны защиты, в номере гостиницы, который сдавался "по часам", были найдены следы семенной жидкости, но принадлежность этих следов не установлена, а между последней встречей и их обнаружением прошло трое суток, и номер сдавался другим постояльцам как посуточно, так и на часы.