Священника подозревают в прелюбодеянии с несовершеннолетней в Самаре

В Самаре следователи разбираются в истории с предполагаемой грешной связью местного священника с несовершеннолетней прихожанкой. По заявлению девушки, она пришла на исповедь, а все закончилось тем, что служитель церкви отвез ее в гостиницу, где случилась интимная связь.
По одной из версий, священник рассказывал девушке о слиянии душ, "а получилось слияние другого характера". Позже девушка написала заявление в правоохранительные органы. По данным источников в силовых структурах, следствие склоняется к версии девушки и даже планирует ходатайствовать о мере пресечения для служителя церкви.
Материалы дела находятся в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области.
В пресс-службе местной епархии сообщили, что о ситуации не в курсе, в любом случае предстоит разобраться, правда ли это, и пообещали в случае подготовки официального комментария прислать его в редакцию.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?