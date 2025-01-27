Священника подозревают в прелюбодеянии с несовершеннолетней в Самаре

В Самаре следователи разбираются в истории с предполагаемой грешной связью местного священника с несовершеннолетней прихожанкой. По заявлению девушки, она пришла на исповедь, а все закончилось тем, что служитель церкви отвез ее в гостиницу, где случилась интимная связь.

По одной из версий, священник рассказывал девушке о слиянии душ, "а получилось слияние другого характера". Позже девушка написала заявление в правоохранительные органы. По данным источников в силовых структурах, следствие склоняется к версии девушки и даже планирует ходатайствовать о мере пресечения для служителя церкви.

Материалы дела находятся в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области.

В пресс-службе местной епархии сообщили, что о ситуации не в курсе, в любом случае предстоит разобраться, правда ли это, и пообещали в случае подготовки официального комментария прислать его в редакцию.