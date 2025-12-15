В Самарской области продлили ограничение движения на трассе М-5

В понедельник, 15 декабря, с 08:00 продлили временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения в Самарской области — 98,129 км "М‑5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург).
Ограничение введено из‑за неблагоприятных погодных условий: сильного снега, метели и ограниченной видимости. Ориентировочное время окончания ограничения — 19:00 15 декабря 2025 года.
Время может быть изменено, если непогода продолжится.
Напомним, ограничение на указанном участке ввели 14 декабря с 14:00.