В Самарской области продлили ограничение движения на трассе М-5

В понедельник, 15 декабря, с 08:00 продлили временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения в Самарской области — 98,129 км "М‑5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург).