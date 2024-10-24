После обысков в ГКУ "Самарафармация" сменился руководитель

В ГКУ "Самарафармация" сменили руководителя. Данные отражены в Seldon.Basis.

По данным Seldon.Basis, ранее директором была Алевтина Игнатова. Теперь же исполняет обязанности директора Жанна Орехова. Ранее сообщалось, что в "Самарафармации" провели обыски силовики.

Известно, что оперативные мероприятия проводили в рамках возбужденного 10 сентября уголовного дела в отношении директора ООО "Фарм Мед" Андрея Изюмского. По данным источников, подозреваемым могут вменить ограничение конкуренции при определении поставщиков и заключение контрактов с "нужными" поставщиками по невыгодным государству ценам.

Известно, что сейчас расследование продолжается. Совладельцем "Самарафармации" значится минздрав Самарской области.