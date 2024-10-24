После обысков в ГКУ "Самарафармация" сменился руководитель

В ГКУ "Самарафармация" сменили руководителя. Данные отражены в Seldon.Basis.
По данным Seldon.Basis, ранее директором была Алевтина Игнатова. Теперь же исполняет обязанности директора Жанна Орехова. Ранее сообщалось, что в "Самарафармации" провели обыски силовики.
Известно, что оперативные мероприятия проводили в рамках возбужденного 10 сентября уголовного дела в отношении директора ООО "Фарм Мед" Андрея Изюмского. По данным источников, подозреваемым могут вменить ограничение конкуренции при определении поставщиков и заключение контрактов с "нужными" поставщиками по невыгодным государству ценам.
Известно, что сейчас расследование продолжается. Совладельцем "Самарафармации" значится минздрав Самарской области.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.