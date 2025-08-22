16+
Театр Культура

В театре оперы и балета состоятся премьеры балетов "Жар-птица" и "Шехерезада"

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
12 и 13 сентября в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича покажет премьеру балета-феерии "Жар-птица" Игоря Стравинского и балета "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова в рамках VI Международного Фестиваля искусств "Шостакович. Над Временем".

Фото: театр оперы и балета

"Жар-птица" (танцевальная сказка в 1-м действии, 2-х картинах) — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Поставленный Михаилом Фокиным на сюжет русских сказок, он стал символом синтеза авангардной музыки и традиционной хореографии.

В основе сюжета — история о том, как Иван-Царевич ловит волшебную Жар-птицу, но, тронутый ее мольбами, отпускает, получив взамен заветное перо. Когда герой попадает в Кощеево царство, это перо становится его спасением: с его помощью он побеждает злого колдуна, разрушает чары и освобождает прекрасных царевен.

Премьера 1910 года в Париже вызвала восторг критиков, отметивших "огненную" энергию музыки Стравинского и новаторство Фокина.

Игорь Стравинский (1882–1971)
Либретто и хореография Михаила Фокина (1910)
Постановка и новая хореографическая редакция Андриса Лиепы (2025 года)
Декорации и костюмы Анатолия Нежного на основе эскизов Льва Бакста, Александра Головина и Михаила Фокина
Музыкальный руководитель и главный дирижер — Евгений Хохлов
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов
Балетмейстер-постановщик, художник по свету — Андрис Лиепа
Ассистенты балетмейстера-постановщика — Светлана Романова, Игорь Пиворович
Ассистент-технолог по костюмам — Елена Нецветаева-Долгалева
Художник-постановщик, художник по костюму — Анатолий Нежный (по эскизам Льва Бакста, Александра Головина и Михаила Фокина)
Ассистент-технолог по костюмам — Елена Нецветаева-Долгалева


Балет "Шехерезада" (хореографическая драма в 1-м действии, 1-й картине) — одна из жемчужин "Русских сезонов", созданная триадой гениев: композитором Николаем Римским-Корсаковым, хореографом Михаилом Фокиным и художником Львом Бакстом. В основу легла симфоническая сюита Римского-Корсакова (1888), вдохновленная "Сказками 1001 ночи", но Дягилев и Фокин радикально переосмыслили ее, сосредоточившись на драме гарема и страсти, а не на морских приключениях Синдбада.

В 1910 году парижская премьера балета "Шехерезада" стала значительным событием в культурной жизни Европы. Успех постановки "Русских сезонов" оказался настолько впечатляющим, что вскоре после премьеры в моду вошли восточные мотивы: парижанки стали носить шаровары и тюрбаны, напоминавшие костюмы, созданные художником Львом Бакстом, а в оформлении интерьеров и аксессуаров стали популярны орнаменты в характерной сине-оранжевой гамме.

Сергей Дягилев, задумывая этот спектакль, сделал ставку на экзотическую восточную эстетику. Особенное впечатление на публику производили Ида Рубинштейн с ее царственной грацией и Вацлав Нижинский, чья выразительная пластика надолго осталась в памяти зрителей.

Хотя некоторые сцены балета, включая изображение гаремной жизни, казались современникам смелыми и даже вызывающими, главной ценностью "Шехерезады" стало гармоничное сочетание музыки, хореографии и визуального оформления. Этот спектакль не только покорил парижскую публику в 1910 году, но и сохранил свою художественную ценность для последующих поколений.

Николай Римский-Корсаков (1844-1908)
Либретто Льва Бакста и Михаила Фокина по мотивам арабских сказок
Хореография Михаила Фокина (1910)
Постановка и новая хореографическая редакция Андриса Лиепы (2025 года)
Декорации и костюмы Анатолия Нежного на основе эскизов Льва Бакста
Музыкальный руководитель и главный дирижер — Евгений Хохлов
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов
Балетмейстер-постановщик. художник по свету — Андрис Лиепа
Ассистенты балетмейстера-постановщика — Светлана Романова, Игорь Пиворович
Ассистент-технолог по костюмам — Елена Нецветаева-Долгалева
Художник-постановщик, художник по костюму — Анатолий Нежный (по эскизам Льва Бакста)

