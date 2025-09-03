16+
Театр Культура

"СамАрт" покажет "Сказки Пушкина" на Патриарших прудах в Москве

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
6 сентября Самарский театр юного зрителя "СамАрт" сыграет спектакль "Сказки Пушкина" (6+) в Москве на Патриарших прудах. Театр впервые примет участие в Международном открытом фестивале "Театральный бульвар". Спектакль "Сказки Пушкина" пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах.

Фото: театр СамАрт

Программа сцены акцентирована на таком формате, где камерные представления предполагают контакт артистов и зрителей, и включает в себя небольшие постановки и моноспектакли, поэтические чтения и творческие встречи.

В атмосфере старой Москвы, на Патриарших, "СамАрт" сыграет камерную постановку Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова "Сказки Пушкина". Спектакль "СамАрта" - это теплые и мудрые истории, рассказанные Ариной Родионовной. Сказки остроумно помещены в мир без гаджетов и интернета, но все же учитывая их существование в современности. В основе инсценировки для театра - "Сказка о Золотом петушке", "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" и "Сказка о рыбаке и рыбке". Спектакль - лауреат Международного молодежного театрального фестиваля спектаклей малых форм "Театромагия". В Самаре театр играл "Сказки Пушкина" также в рамках Пушкинского дня в Музее-усадьбе А.Толстого, в программе "ВолгаФеста" на Самарской набережной и в рамках Международного дня защиты детей в Струковском саду.

Фестиваль "Театральный бульвар" проводится в столице второй год. На 14 площадках города в рамках форума выступает более чем 300 театров. Проводит фестиваль департамент культуры города Москвы.

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

