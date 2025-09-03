16+
Театр Культура

Самарский театр юного зрителя "СамАрт" открывает 95-й театральный сезон

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
2 сентября в СамАрте прошел сбор труппы. Художественный руководитель театра Денис Хуснияров представил новых артистов: коллектив пополнили артисты из Омска Вероника Супрун и Кирилл Лазарь, актриса из Иркутска Алина Цикунова, студенты СГИК (мастерская Ольги Агаповой и Алексея Меженного) Александр Панкратов, Мария Тимофеева, Алиса Ларионова, Ян Сидоров и Дмитрий Миллер.

Фото: театр СамАрт

СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова. Спектакль "Товар любовь" (18+) по пьесе молодого драматурга Саши Мурашко — об ответственности каждого перед всем человечеством. 31 октября пройдет премьера спектакля "Дом, в котором…" (16+) по роману для подростков Мариам Петросян. На сцене СамАрта над культовой книгой об обитателях Серого дома будет работать одна из самых востребованных сегодня молодых режиссеров Сойжин Жамбалова.

К новому году СамАрт выпустит премьеру спектакля "Звездный мальчик" (6+) по сказке Оскара Уайльда. Сказочную повесть ирландского писателя поставит петербургский режиссер Наталия Лапина.

В 2026 году пройдут две премьеры, работа над которыми началась на лаборатории "Молодые режиссеры — детям". Константин Соя выпустит спектакль по пьесе современного автора Риты Кадацкой "Встретимся на качелях" (6+). Ярослав Жевнеров представит пьесу Виктории Костюкевич по мотивам повести Януша Корчака "Король Матиуш Первый" (6+).

Уже в сентябре СамАрт отправится на первые в сезоне гастроли: 6 сентября на Патриарших прудах в Москве в рамках фестиваля "Театральный бульвар" самарцы сыграют "Сказки Пушкина". С 23 по 28 сентября 2025 г. в СамАрте пройдут гастроли Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова. В рамках проекта "Большие гастроли" иркутяне привезут в Самару 6 спектаклей.гась

