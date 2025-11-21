16+
Экономика и бизнес

Два предприятия Самарской области присоединились к федеральному проекту "Производительность труда"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области растет число предприятий, внедряющих практики бережливого производства, благодаря федеральному проекту "Производительность труда".

В ноябре к программе присоединились два новых компании - ООО "Самарский завод полимерных изделий" и ООО "Узлы и механизмы кузова автомобиля". Их участие укрепит промышленный и импортозамещающий потенциал региона.

ООО "Самарский завод полимерных изделий" (СЗПИ) служит производителем и поставщиком расходных материалов для транспортировки и утилизации медицинских отходов, а также товаров массового спроса. Участие завода в федеральном проекте позволит не только нарастить производственные мощности, но и укрепить позиции в своих сегментах рынка, что соответствует целям импортозамещения.

ООО "УМКА" (Тольятти) специализируется на производстве автокомпонентов для АвтоВАЗа, таких как петли капота, багажника, боковых и задних дверей, ограничители. Компания вносит значительный вклад в развитие автомобильной отрасли региона, являясь частью технологической цепочки отечественного автомобилестроения. Повышение производительности на предприятии позволит увеличить эффективность кооперации с автогигантом.

С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213. Этот показатель уже на 13 единиц превысил плановое значение на весь 2025 г., а выполнение годового плана составляет 106,5%.

"Каждое новое предприятие в проекте - это не просто статистическая единица, это реальный вклад в технологический суверенитет и экономическую безопасность региона и страны в целом. Участие в нацпроекте дает компаниям инструменты для роста, а региону - дополнительные налоговые отчисления и укрепление промышленного потенциала", - отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Груков.

Успехи Самарской области в реализации проектов повышения производительности высоко оценены на федеральном уровне. По итогам рейтинга Минэкономразвития России регион занял второе место среди всех субъектов РФ.

Вопросы реализации федерального проекта находятся на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 20 ноября на заседании регионального правительства он поручил активнее привлекать в проект самарские компании.

"Повышение производительности труда - важный фактор развития не только предприятий, но и всей экономики региона. Практики бережливого производства внедряются не только на предприятия, но и в социальную сферу", - подчеркнул глава региона. Вячеслав Федорищев поставил задачу провести отраслевые совещания, на которых будет представлен расширенный набор решений, проанализированы достигнутые результаты и обозначены перспективы работы.

Ключевые цели федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" - внедрение бережливых технологий на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. С 2025 г. проект расширен на организации социальной сферы. Подробная информация доступна на официальных ресурсах: производительность.рф и эффективность.рф

