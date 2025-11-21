Предпринимателям рассказали, как подготовиться к налоговой оптимизации 2026 года

18 ноября на базе Тольяттинского госуниверситета прошла Антикризисная Конференция "МСП. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-2026". Мероприятие инициировано координационным советом при депутате Самарской губернской думы Владимире Бокке. Приглашались представители власти, малого и среднего бизнеса и налоговых органов.

Участники встречи обсудили нововведения налогового законодательства, вступающие в силу с 2026 года, стратегии трансформации бизнеса, обменялись опытом и практическими рекомендациями. В ходе мероприятия были затронуты основные "боли" и проблемные точки предпринимателей. Как их можно решить и какие практические инструменты могут помочь бизнесу в 2026 году - эти вопросы стояли во главе угла конференции.

Директор Центра развития бизнеса "Формула Роста", общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области Светлана Чепайкина поделилась, как можно выстроить налоговое планирование в 2026 году, выбрать наиболее подходящую стратегию, чтобы вести бизнес и не переплачивать налоги. "Предпринимателю крайне важно сравнить все возможные режимы налогообложения и выбрать для себя наиболее подходящий вариант", - отметила она.

Представители ФНС 2 по Самарской области рассказали предпринимателям о НДС при УСН и налоговом контроле.

Интересных и актуальных тем для обсуждения оказалось очень много. Александр Дроботов - общественный представитель "Агентства стратегических инициатив" по Самарской области по направлению "Предпринимательство и технологии" - рассказал предпринимателям о положительном опыте других регионов в снижении стоимости и сроков подключения к энергоресурсам.

Выступление генерального директора ООО "Машиностроение" Николая Шишкина касалось кадров и поддержки программ прикладного и профессионального образования, о том, что хотелось бы изменить при взаимодействии с вузами и ссузами при подготовке кадров для производства.

Индивидуальный предприниматель Андрей Данилин отметил укрепление цифрового цитирования и увеличение индекса цитирования, а также особенности "правильного контента" при продажах.

Основатель и владелец ГК "Mirtolli", руководитель проекта "Сделано в Тольятти" Анна Смирнова подчеркнула важность кооперации локальных брендов как инструмента устойчивости малого бизнеса.

Важным итогом конференции стало то, что ее участники узнали, какие ключевые шаги бизнес должен сделать уже в 2025 году, чтобы быть устойчивым к изменениям 2026 года.