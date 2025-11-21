16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ отмечает рост активности мошенников в период уплаты налогов Предпринимателям рассказали, как подготовиться к налоговой оптимизации 2026 года Корпоративное волонтерство как ключевой элемент формирования социального капитала РСХБ повысил ставки по накопительному счету в рамках акции "Выгодные траты" Высокие темпы внедрения Программы долгосрочных сбережений отметили на открытии 7-го этапа всероссийской эстафеты "Мои финансы" в Самаре

Финансы Экономика и бизнес

Предпринимателям рассказали, как подготовиться к налоговой оптимизации 2026 года

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

18 ноября на базе Тольяттинского госуниверситета прошла Антикризисная Конференция "МСП. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-2026". Мероприятие инициировано координационным советом при депутате Самарской губернской думы Владимире Бокке. Приглашались представители власти, малого и среднего бизнеса и налоговых органов.

Фото: предоставлено автором

Участники встречи обсудили нововведения налогового законодательства, вступающие в силу с 2026 года, стратегии трансформации бизнеса, обменялись опытом и практическими рекомендациями. В ходе мероприятия были затронуты основные "боли" и проблемные точки предпринимателей. Как их можно решить и какие практические инструменты могут помочь бизнесу в 2026 году - эти вопросы стояли во главе угла конференции.

Директор Центра развития бизнеса "Формула Роста", общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области Светлана Чепайкина поделилась, как можно выстроить налоговое планирование в 2026 году, выбрать наиболее подходящую стратегию, чтобы вести бизнес и не переплачивать налоги. "Предпринимателю крайне важно сравнить все возможные режимы налогообложения и выбрать для себя наиболее подходящий вариант", - отметила она.

Представители ФНС 2 по Самарской области рассказали предпринимателям о НДС при УСН и налоговом контроле.

Интересных и актуальных тем для обсуждения оказалось очень много. Александр Дроботов - общественный представитель "Агентства стратегических инициатив" по Самарской области по направлению "Предпринимательство и технологии" - рассказал предпринимателям о положительном опыте других регионов в снижении стоимости и сроков подключения к энергоресурсам.

Выступление генерального директора ООО "Машиностроение" Николая Шишкина касалось кадров и поддержки программ прикладного и профессионального образования, о том, что хотелось бы изменить при взаимодействии с вузами и ссузами при подготовке кадров для производства.

Индивидуальный предприниматель Андрей Данилин отметил укрепление цифрового цитирования и увеличение индекса цитирования, а также особенности "правильного контента" при продажах.

Основатель и владелец ГК "Mirtolli", руководитель проекта "Сделано в Тольятти" Анна Смирнова подчеркнула важность кооперации локальных брендов как инструмента устойчивости малого бизнеса.

Важным итогом конференции стало то, что ее участники узнали, какие ключевые шаги бизнес должен сделать уже в 2025 году, чтобы быть устойчивым к изменениям 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30