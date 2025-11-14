Рассказывает "КонсультантПлюс": институт субсидиарной ответственности не применим к ИП

Специалисты "КонсультантПлюс" на "живом" примере расскажут — можно ли применить к индивидуальным предпринимателям такой вид ответственности, как субсидиарная.

Решением суда в пользу Гражданина с Предпринимательницы был взыскан долг в размере 367 тыс. рублей. Получив исполнительный лист от приставов, Гражданин обратился в банк. Однако на счете должницы денег не оказалось, и Гражданин остался ни с чем. Позже он выяснил, что не один такой и в отношении Предпринимательницы несколько судебных производств, и должна она многим, как земля колхозу. Гражданин продолжил собирать информацию о должнице и узнал, что у бизнеса есть второй основатель, тоже ИП, который приходится должнице сыном.

Гражданин решил взыскать долг с сына Предпринимательницы, поскольку тот ведет идентичную с ней деятельность и бизнес у них общий. В суде Гражданин потребовал привлечь ИП к субсидиарной ответственности, поскольку, по его мнению, Предприниматель номинально оформил статус ИП на свою мать и от ее лица осуществлял предпринимательскую деятельность в своих собственных интересах.

В суде Предприниматель от мамы "открестился", пояснив, что по отношению к ней контролирующим лицом не является. Кроме того, из этических соображений, а не из правовых неоднократно предлагал гражданину деньги, но тот, видите ли, уклонялся.

Суд, заслушав стороны, объяснил, что механизм в виде привлечения к субсидиарной ответственности предусмотрен Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и ГК РФ только в отношении юридических лиц и контролирующих их физических лиц. Предпринимательница является полностью правоспособной, самостоятельно несет всю ответственность за участие в гражданском обороте, осуществление предпринимательской и иной деятельности, а также самостоятельно отвечает по своим обязательствам своим имуществом.

При таких обстоятельствах привлечение ИП-сына к субсидиарной ответственности по обязательствам ИП-матери не основано на законе. В общем, несмотря на то что схема шита белыми нитками, суд отказал Гражданину, поскольку субсидиарная ответственность к индивидуальным предпринимателям не применима.

Взыскать долги одного ИП с другого в рамках субсидиарной ответственности невозможно, поскольку она применяется к физическим лицам (учредителям, директорам) за долги юридического лица, а не за долги другого ИП. Оба предпринимателя являются самостоятельными субъектами права, даже если они аффилированы.

Цена вопроса: 367 тысяч рублей.

