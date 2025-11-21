16+
Экономика и бизнес

Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области состоялась защита проектов участников конкурса грантов в сфере креативных индустрий. Около 100 заявок поступило от предпринимателей, развивающих свой бизнес в сфере креативных индустрий. Организатором события выступают Минэкономразвития региона и региональный центр "Мой бизнес".

Конкурс для представителей креативного сектора экономики в регионе проводится во второй раз. Самые перспективные проекты получат до 500 тысяч рублей на развитие.

"Поддержка креативных индустрий - важное направление для развития экономики региона. Мы уверены, что средства грантов помогут предпринимателям реализовать свои идеи, воплотить в жизнь интересные проекты, улучшить качество жизни в регионе", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

На площадке центра "Мой бизнес" конкурсанты в течение нескольких дней показывают свои проекты экспертной комиссии, в состав которой вошли представители областного минэкономразвития, инфраструктуры поддержки, представители бизнес-объединений региона.

В конкурсном отборе участвуют предприниматели, которые ведут деятельность в креативных индустриях и прошли обучающий курс. Они представили свои проекты в сфере моды, гастрономии, инновационных технологий и др.

"С 12 лет мечтала стать модельером, у меня есть художественное образование, швеи, дизайнера, и в 2021 году я запустила свой бренд. Мы специализируемся на одежде из натуральных материалов, реализуем ее через маркетплейсы. Грант хочется потратить на разработку новых моделей", - рассказала Дарья Менщикова, основатель бренда женской одежды "МДашу".

Экспертная комиссия оценивала проекты по различным критериям, среди них: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность.

"Я создаю композиции для аквариума, есть собственная студия. С помощью гранта планирую создать выставочную галерею оформленных аквариумов - аналога музея современного искусства", - рассказала основатель аквариумной студии "Amano" Анна Богданова.

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности, и др.
Одним из условий конкурса служит софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

