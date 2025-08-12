16+
Общество

Телебашня в Самаре отметит день рождения РТРС иллюминацией

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 13 августа, в 24-ю годовщину образования Российской телевизионной и радиовещательной сети филиал РТРС, "Самарский ОРТПЦ" включит иллюминацию на телебашне. На медиафасаде отобразятся логотипы РТРС и ЦЭТВ, надписи "С днем рождения РТРС".

Цифровая телесеть из 135 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 99% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК "Самара" на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и радиоканале "Радио России", а также передачи губернского телеканала на телеканале ОТР.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратове, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Туле, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

РТРС создан указом президента России в 2001 году и объединяет 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс. Как оператор эфирной трансляции теле и радиоканалов РТРС выступает системообразующим предприятием для телекоммуникационной отрасли, в том числе основным оператором услуг связи для региональных вещателей. Услуги РТРС имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета государства, содействуют реализации конституционного права граждан на получение информации.

