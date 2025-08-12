Почти 18 тыс. вызовов в Самарской области: "Службе 112" исполнилось 12 лет

12 августа 2013 г. в России начал работать единый номер вызова экстренных служб. После апробации в пилотных регионах, опыт начал масштабироваться на страну.

В Самарской области "Служба 112" (Система-112) создана и функционирует на базе ГБУ СО "Безопасный регион" (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области) с 2017 г.: сначала в режиме опытной эксплуатации, а с октября 2018 года постоянно. В первый день работы короткого номера на территории региона было принято 707 вызовов. Всего с момента поступления первого вызова по сегодняшний день специалистами "Службы 112" обработано более 17 905 тысяч вызов.

Напомним, номер "112" доступен для вызова, даже если вы находитесь вне зоны приема вашей сети, нет денег на счету и без сим-карты в телефоне. Если вы стали свидетелем любой из перечисленных ситуаций — пожар, запах газа в подъезде, на этаже или в квартире, дорожно-транспортное происшествие, домашнее насилие, преступления, свидетелем которого вы стали, нарушение общественного порядка, срочная медицинская помощь (нарушение сознания, свежие травмы, кровотечения и т д.) — следует немедленно набрать "112" и сообщить о случившемся.

Важно напомнить, что специалисты Службы никуда не выезжают, а лишь направляют сообщения экстренным службам. Также оператор может дать рекомендации по неотложной помощи и поддержать человека в сложной ситуации — все операторы проходят специальную подготовку, в том числе по оказанию психологической поддержки.

"Служба 112" не является справочной — обращайтесь по номеру "112" только за помощью. Большое количество непрофильных вызовов может привести к лишней нагрузке на систему и поставить под угрозу жизнь тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи.