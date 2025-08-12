16+
Общество

В Самарской области во второй раз прошел слет многодетных семей

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Более 350 многодетных родителей со всех уголков губернии стали участниками слета, совместив отдых в живописном месте с полезной программой. Среди гостей мероприятия были семьи участников СВО.

Фото: КЦСОН Самарского округа

"Очень зацепила сама идея — такого формата для многодетных семей я не встречала ни в одном регионе", — поделилась многодетная мама Екатерина Пашестова.

2025 год — в Самарской области год многодетных семей и открывает десятилетие, посвященное многодетной семье. Такое решение было принято губернатором Вячеславом Федорищевым. Сейчас в регионе проживает почти 43 тысячи семей, где воспитываются трое и более детей. Многодетство становится модным трендом и получает различные меры господдержки. На всестороннюю поддержку родителей направлен нацпроект "Семья", получивший одобрение президента Владимира Путина.

"Мы приехали уже во второй раз — в прошлом году была одна, теперь с мужем. Здесь можно пообщаться с другими родителями, получить советы от специалистов", — уточняет многодетная мать Надежда Дуб.

Для участников мероприятия организаторы подготовили насыщенную программу: консультации со специалистами различных профилей, тренинги, мастер-классы, групповые занятия на сплочение, развивающие игры и пр. Например, квалифицированные психологи рассказали как преодолеть конфликты и прочие семейные кризисы, сохранив гармонию.

"Родители в ресурсе — это всегда счастье для ребенка, — говорит психолог Елена Тараканова. — Сегодня мы затронули возрастные кризисы, как родители на них реагируют и как эта реакция отражается на детях, на формировании личности ребенка, его способности в своей жизни справляться с какими-то сложными жизненными моментами".

Слет, который длился три дня, организовало региональное Объединение многодетных семей и Комплексный центр соцобслуживания населения Самарского округа при поддержке Министерства социально-демографической и семейной политики области.

"По инициативе нашего губернатора этот год объявлен годом многодетной семьи, и мы поддерживаем развитие этого тренда на многодетность. Такие мероприятия — это не столько возможность отдохнуть, сколько объединиться для обсуждения и решения актуальных вопросов", — подчеркнул руководить КЦСОН Самарского округа Александр Постников.

