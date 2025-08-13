16+
Общество

В связи с реконструкцией тепломагистрали в Кировском районе Самары пустят компенсационные автобусы

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Со среды, 13 августа, в связи с изменением трамвайного движения и работами на теплосети в Кировском районе Самары, жители областной столицы смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами, сообщает городской дептранс.

Фото: департамент транспорта Самары

В связи с реконструкцией тепломагистрали — производством работ в районе пересечения улиц Советской и Нагорной — временно изменится работа трамваев, поскольку участок рельсошпальной решетки придется демонтировать.

С 13 августа по 21 августа трамвайное движение по улицам Ташкентская и Советская, на участке от остановочного пункта "15-й микрорайон" до остановочного пункта "Улица Ставропольская", осуществляться не будет.

Для минимизации неудобств в указанный период пассажиры могут воспользоваться двумя бесплатными компенсационными автобусными маршрутами.

Автобусы будут курсировать следующим образом:

  • 15-й микрорайон — проспект Карла Маркса — улица Алма-Атинская — проспект Металлургов — улица Елизарова — улица Победы — улица Земеца — Юнгородок;
  • 15-й микрорайон — проспект Карла Маркса — улица Алма-Атинская — проспект Металлургов — пересечение проспекта Металлургов и улицы Советской.

Трамваи № 13 проследуют по своей обычной схеме, при этом на маршрут выйдет дополнительный подвижной состав. Интервал движения в часы пик сократят до 5-6 минут.

Отправление первого рейса от остановочного пункта "Костромской переулок" — в 05:45, от остановки "Постников овраг" — в 05:30. Отправление последнего рейса от остановки "Костромской переулок" — в 21:52, от остановки "Постников овраг" — в 21:02.

Трамваи маршрута № 24к временно отменяются, а трамваи №№ 21, 24 и 25 проследуют по измененной трассе:

  • № 21 — от остановочного пункта "Барбошина поляна", по улицам Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, через остановку "Улица Ставропольская" и далее по своему маршруту — по улицам Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, до остановки "Улица Кабельная", аналогично — в обратном направлении; отправление первого рейса от "Барбошиной поляны" — в 05:38, от остановки "Улица Кабельная" — в 05:58; отправление последнего рейса от "Барбошиной поляны" — с 21:05 до 21:20, от остановки "Улица Кабельная" — с 20:45 до 21:00;
  • № 24 — от остановочного пункта "Завод им. Тарасова", через Барбошину поляну, до остановочного пункта "15-й микрорайон" и обратно; отправление первого рейса от завода — в 05:40, от ООТ "15-й микрорайон" — в 05:34; отправление последнего рейса от завода — с 22:00 до 22:15, от ООТ "15-й микрорайон" — с 22:30 до 22:45;
  • № 25 — от остановочного пункта "Дом печати", по улице Антонова-Овсеенко, через ООТ "Улица Ставропольская" и далее по своему маршруту — по улицам Советской и Победы, проспекту Кирова, до остановки "Безымянская ТЭЦ" и аналогично — в обратном направлении; отправление первого рейса от остановки "Дом печати" — в 05:45, от "Безымянской ТЭЦ" — в 06:00; последний рейс от "Дома печати" — с 21:00 до 21:15, от "Безымянской ТЭЦ — с 22:00 до 22:15.

Ограничения движения автомобильного транспорта и внесения коррективов в работу автобусов, осуществляющих регулярные рейсы, не потребуется.

Гид потребителя

