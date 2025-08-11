В Курумоче ввели ограничения на полеты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 11 августа в аэропорту Курумоч были введены ограничения на полеты гражданских воздушных судов. Об этом в 13:29 сообщили в пресс-службе Росавиации.