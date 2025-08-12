16+
От дистанционных консультаций до цифрового мониторинга: как меняется медицина, рассказали лекторы Общества "Знание"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Российское общество "Знание" организовало цикл просветительских лекций проекта Знание.Государство, слушателями которых стали сотрудники министерств и ведомств Самарской области.

Фото: Российское общество "Знание"

Так, на площадке Федеральной налоговой службы России по Самарской области состоялась лекция заведующей кафедрой амбулаторно-поликлинической помощи с курсом телемедицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, к. м. н., доцента Анны Дзюбайло. Для сотрудников ведомства она провела лекцию "Здоровье будущего: инновации и прогрессы в области медицины в России" и рассказала о достижениях медицины. Лектор отметила, что современные вызовы, такие как новизна, информационные перегрузки и неопределенность, стали частью повседневной жизни. Эти факторы влияют на ментальное здоровье, требуя новых подходов к адаптации и поддержке.

"Каждому человеку необходимо быть в курсе всех мировых изменений, которые происходят сегодня. В сфере здравоохранения масштабные трансформации коснулись цифровизации и в настоящее это фактически неотъемлемая часть данной сферы деятельности человека. Как отразилось это на совершенствовании самой системы и что мы ждем в будущем — основные аспекты нашей беседы", — подчеркнула Анна Дзюбайло.

Лектор разъяснила, что такое телемедицинские технологии, их суть и значение. К примеру, что телемедицина обеспечивает дистанционное взаимодействие между медицинскими работниками, пациентами и их представителями. Она включает консилиумы, консультации и мониторинг состояния здоровья, что особенно актуально в условиях роста цифровизации.

Анна Дзюбайло отметила, что консультации делятся на три формы: экстренные — от 30 минут до 2 часов, неотложные — от 3 до 24 часов и плановые — в установленные сроки. В формате "врач-пациент" разделяют первичную консультацию, когда производят сбор жалоб, анализ анамнеза, решение о необходимости очного приема, и повторную — оценка эффективности лечения, коррекция терапии, формирование электронных рецептов. Формат "врач-врач" включает: оценку состояния пациента, уточнение диагноза, определение тактики лечения и необходимости перевода в специализированные учреждения.

Лектор рассказала, что персональные медицинские помощники, такие как тонометры и глюкометры, позволяют проводить дистанционный мониторинг здоровья и контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями, например, с гипертонией или диабетом.

В 2024 году в Самарской области проведены тысячи региональных и федеральных консультаций, что подтверждает востребованность телемедицины.

Знание.Государство — это просветительский проект Общества "Знание" для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества. Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие. Больше информации о проекте можно узнать на сайте Общества "Знание".

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

