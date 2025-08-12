16+
Общество

В Красноярском районе госпрограмма помогает создавать объекты инфраструктуры

КРАСНЫЙ ЯР. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" в Красноярском районе в этом году будет сдано шесть инфраструктурных объектов.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Новые детские площадки уже появились в населенных пунктах Новый Буян и Конезавод.
В селе Старая Бинарадка новый облик приобретает Дом культуры "Юность". По словам Татьяны Буженицы, руководителя МКУ "Управление строительства и ЖКХ муниципального района Красноярский", завершены работы по монтажу утепленного фасада здания, построенного в 1971 году. На реализацию проекта направлено свыше 3,3 млн руб. по госпрограмме и около 500 тыс. руб. из местного бюджета. В ближайшее время будет выполнена подшивка карнизов, приведены в порядок откосы, цокольные отливы и парапет. Все работы планируется завершить в сентябре.

"Наш Дом культуры — место притяжения талантливых и творческих людей. Здесь действуют танцевальный коллектив, театральная студия, клуб настольных игр и теннисный клуб. Жители также плетут маскировочные сети для бойцов, участвующих в специальной военной операции", — поделилась Анна Галкина, директор СДК.

Недавно рядом с ДК по программе "Комплексное развитие сельских территорий" завершилось строительство еще одной современной детской игровой площадки. На ее устройство около 4 млн рублей. Устройство площадки ведется с учетом пожеланий жителей, так вместо песчаного покрытия было выбрано резиновое, установлены освещение и видеонаблюдение.

В рамках госпрограммы в ближайшие месяцы планируется отремонтировать фасад Дома культуры и тротуар в селе Хилково.

Напомним, что в 2025 г. на реализацию мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета в Самарскую область будет направлено почти 1,3 миллиарда рублей. Все средства пойдут на создание комфортной инфраструктуры для жителей сельских территорий.
Большое внимание реализации госпрограммы и созданию комфортных условий для жителей муниципальных районов уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона с командой Правительства регулярно выезжает в сельские районы, что дает возможность оперативно и эффективно решать накопившиеся вопросы на конкретных территориях.

Программа "Комплексное развитие сельских территорий" относится к стратегическим инициативам Правительства Российской Федерации. Ее ключевым приоритетом стало опережающее развитие опорных населенных пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры. Программа закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии пространственного развития.

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

