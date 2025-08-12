В аэропорту Курумоч снова ограничили полеты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник утром, 12 июня, в самарском аэропорту Курумоч вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 8:35.