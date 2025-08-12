16+
Общество

В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи (ПОС) для решения повседневных вопросов. По данным статистики, количество обращений через ресурс продолжает расти, а пользователи отмечают его простоту и эффективность.

"Отправить обращение проще, чем сделать онлайн-перевод", — так описывают свой опыт пользователи, в том числе пенсионеры, для которых отсутствие необходимости лично посещать службы и ведомства — большой плюс.

"Написал о проблеме — проблему решили", — однажды убедившись, что ПОС действительно, работает, жители области активно используют его для взаимодействия с властями по различным вопросам: от ремонта дорог до работы коммунальных служб.

Так, например, в Красноярском районе Самарской области отремонтирована карусель на детской площадке. На проблему обратила внимание мама двоих детей, отправив сообщение через платформу обратной связи. В Сызрани на ул. Красильникова, 51 жители через ПОС написали обращение и смогли привлечь внимание к вопросу ремонта крыльца их дома.

Для удобства обращение на платформу обратной связи можно создать и в социальных сетях через Госпаблики. На страницах сообществ ВКонтакте, помеченных флажком и меткой "Госорганизация", интегрированы виджеты "Сообщить о проблеме" и "Высказать мнение", перейдя по которым можно оставить обращение или получить ответ на интересующий вопрос. Цифровое взаимодействие заменяет бумажную волокиту, делая процесс максимально прозрачным и удобным.

Подписывайтесь на госпаблики Самарской области и получайте оперативную и проверенную информацию, а также обратную связь от власти в прямом диалоге.

