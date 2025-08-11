В Самарской области поймали 62 пьяных водителя за три дня

За три дня, с 8 по 10 августа, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 62 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1000 различных нарушений ПДД. Так, 217 человек нарушили правила тонировки, 50 — неправильно перевозили детей, еще 93 автомобилиста не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 13 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А 23 пешехода поймали на нарушении ПДД. Еще 18 нарушений зафиксировали со стороны мотоциклистов.
