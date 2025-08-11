16+
Общество

Ночной забег "Одни Самары" объединил более 2 тысяч спортсменов

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 9 августа, в рамках празднования Дня физкультурника в Самаре состоялся ночной легкоатлетический забег "Огни Самары". Всего на забег вышли более 2 тысяч спортсменов, в том числе дети вместе с родителями.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Маршрут бегунов прошел от спуска площади Славы по Волжскому проспекту и по улице Куйбышева до площади Революции.

Глава города Иван Носков отметил, что легкоатлетические забеги — хорошая самарская традиция. "Ночной забег особенно хорош для жаркого лета — температура спадает и спортсменам намного легче преодолеть свои дистанции. Поздравляю всех, кто стал частью "Огней Самары": каждый — победитель и, надеюсь, участник предстоящих спортивных событий в Самаре. С Днем физкультурника!", — поздравил мэр.

Самым массовым стал забег на 5 км — на старт вышли 809 спортсменов. Абсолютным победителем среди мужчин в нем стал Дмитрий Бабкин, преодолевший расстояние за 16 минут 21 секунду, а среди женщин — Юлия Григорьева, пришедшая к финишу за 17 минут 44 секунды.
