Ночной забег "Одни Самары" объединил более 2 тысяч спортсменов

В субботу, 9 августа, в рамках празднования Дня физкультурника в Самаре состоялся ночной легкоатлетический забег "Огни Самары". Всего на забег вышли более 2 тысяч спортсменов, в том числе дети вместе с родителями.
Маршрут бегунов прошел от спуска площади Славы по Волжскому проспекту и по улице Куйбышева до площади Революции.
Глава города Иван Носков отметил, что легкоатлетические забеги — хорошая самарская традиция. "Ночной забег особенно хорош для жаркого лета — температура спадает и спортсменам намного легче преодолеть свои дистанции. Поздравляю всех, кто стал частью "Огней Самары": каждый — победитель и, надеюсь, участник предстоящих спортивных событий в Самаре. С Днем физкультурника!", — поздравил мэр.
Самым массовым стал забег на 5 км — на старт вышли 809 спортсменов. Абсолютным победителем среди мужчин в нем стал Дмитрий Бабкин, преодолевший расстояние за 16 минут 21 секунду, а среди женщин — Юлия Григорьева, пришедшая к финишу за 17 минут 44 секунды.
