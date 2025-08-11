На ул. Демократической до 10 сентября изменится схема движения транспорта

С 13 августа вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улиц Демократической и Арены-2018 в Самаре.
Проезд будет разрешен по одной полосе на выезд из города и по одной полосе по направлению в город.
Также останется закрытым въезд и выезд на ул. Арена-2018 (кроме правого поворота с ул. Демократической).
Временная схема движения транспорта на перекрестке вводится в связи с с устройством монолитной железобетонной плиты, объединяющей буронабивные сваи. Ориентировочный срок завершения работ — 10 сентября.
