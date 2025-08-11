В Самарской области более 220 тыс. волонтеров: регион готовится к открытию новых Добро.Центров

В Самаре прошло региональное совещание по вопросам развития и поддержки добровольчества, в котором приняли участие главы муниципальных образований Самарской области. Ключевыми темами стали планы по открытию новых Добро.Центров и реализация национального проекта "Молодежь и дети".

Основная задача нацпроекта — создание условий для самореализации молодежи, развитие ее потенциала, а также вовлечение молодых граждан в общественно значимые инициативы. Развитие добровольчества является одним из приоритетных направлений для Самарской области и способствует достижению целей нацпроекта — вовлечению в добровольческую деятельность не менее 45% молодых граждан региона к 2030 году.

По данным федерального статистического наблюдения, численность добровольцев Самарской области превышает 220 тысяч человек. На платформе "Добро.рф" зарегистрировано более 168 тысяч волонтеров и свыше 4 280 организаторов движения. Активно развиваются ключевые направления добровольчества — социальное, экологическое, медицинское, культурное, инклюзивное, событийное и поисковое.

Сегодня в регионе функционирует 21 Добро.Центр в 12 муниципальных образованиях, включая Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулевск и Новокуйбышевск. Также запланировано открытие таких центров еще в 23 муниципалитетах. В том числе в Богатовском и Кинель-Черкасском районах по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева они начнут работу не позднее марта 2026 года.

Отдельным блоком участники совещания обсудили деятельность Центра привлечения и подготовки волонтеров Международного форума "Россия — спортивная держава", который уже сегодня формирует команду из 1000 добровольцев для работы на главном спортивном событии года. Подать заявку, чтобы стать волонтером, можно до 15 сентября на Добро.рф.



По итогам встречи участники договорились о совместных шагах по совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию добровольческой инфраструктуры и повышению вовлеченности жителей региона в волонтерское движение.

"Сегодня невозможно представить сферу нашей жизни, где не было бы добровольцев. В Самарской области мы видим, как объединяются студенты, активные жители, некоммерческие организации и Добро.Центры для реализации самых разных инициатив. Развитие инфраструктуры поддержки — таких как Добро.Центры в каждом муниципалитете — позволит не только сохранить темпы прироста волонтеров, но и кратно повысить эффективность их работы. Это напрямую связано с целями национального проекта "Молодежь и дети" — привлечь как можно больше молодых людей к созидательной деятельности, дать им возможность раскрыть свой потенциал и быть полезными обществу", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.