В МЧС призвали самарцев воздержаться от поездок на авто

В ГУ МЧС по Самарской области призвали жителей региона воздержаться от поездок на личном транспорте во вторник, 12 августа. Поводом для предупреждения стала погода - синоптики прогнозируют сильный дождь, местами грозы.