16+
Сюжеты:
Общество

Начался прием заявок на XVIII областную общественную акцию "Народное признание"

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 11 августа, в Самарской области начинается прием заявок для участия в XVIII областной общественной акции "Народное признание". Проект, реализуемый правительством региона с 2008 года, стал важной частью общественной жизни области, укрепляющей традиции взаимного уважения, гражданской солидарности и патриотизма.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

За годы проведения акция заслуженно приобрела статус "народной" благодаря возможности принять участие в определении победителей каждому жителю региона. Проект охватывает всю территорию Самарской области, все муниципалитеты могут выдвигать кандидатов, чьи поступки и жизненные ориентиры являются примером для подражания.

Губернатор Вячеслав Федорищев, приветствуя лауреатов акции, отметил: "Народное признание — уникальная акция, которая вот уже семнадцать лет пользуется популярностью у жителей региона и призвана еще раз подчеркнуть, что главное достояние области — это люди".

С 2022 года областная общественная акция "Народное признание" проводится в условиях специальной военной операции, подчеркивая важность вклада всех жителей региона в общую Победу, в сохранение единства и суверенитета страны. Она чествует не только ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, но и тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие региона: врачей, учителей, работников культуры, сельхозпроизводителей, волонтеров, общественников. Особое внимание уделяется представителям национально-культурных объединений, которые сохраняют традиции народов, населяющих нашей области, способствуют межнациональному миру и единству.

В 2025 году заявки для участия в акции принимаются в пяти номинациях, каждая из которых отражает ключевые ценности нашего общества:

  • "Память и Слава";
  • "Мы Вместе";
  • "Признание и Уважение";
  • "Наследники Победы";
  • "Герои нашего времени".

Механизм реализации проекта предусматривает поэтапное проведение:

  • муниципальный этап: сбор заявок, обсуждение и выбор лучших кандидатур внутри отдельных районов и округов Самарской области (с 11.08.2025 по 15.10.2025);
  • отборочный этап: определение сильнейших номинантов и передача документов на рассмотрение общественному совету акции (с 15.10.2025 по 30.10.2025);
  • финальный этап: итоговое народное голосование и объявление лауреатов (с 15.11.2025 по 10.12.2025).

Подробнее об организации и проведении областной общественной акции "Народное признание" в 2025 году — в Положении.

Гид потребителя

