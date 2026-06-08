В Самарской области обсудили вопросы развития ИЖС

5 июня в центре "Мой бизнес" состоялась встреча застройщиков Самарской области, работающих в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), с представителями органов региональной и муниципальной власти. Инициатором и организатором мероприятия выступило министерство строительства Самарской области.
Рынок ИЖС в Самарской области продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста и становится одним из ключевых сегментов жилищного строительства. Все больше семей выбирают строительство собственного дома как наиболее комфортный формат улучшения жилищных условий. Сегодня порядка 70% ипотечных сделок в сегменте ИЖС реализуются с использованием механизмов, обеспечивающих дополнительную защиту граждан и прозрачность расчетов между участниками строительства.
В этих условиях особую значимость приобретает создание понятных и безопасных условий для граждан на всех этапах реализации проектов - от выбора подрядной организации и оформления документов до завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
Мероприятие прошло в формате открытого профессионального диалога, что позволило обсудить наиболее востребованные отраслью вопросы и выработать практические подходы к их решению. Так, с весны этого года в силу вступил новый закон, который регулирует отношения подрядных организаций с заказчиками. Все сделки теперь проходят контроль со стороны министерства строительства. Кроме того, активно в них стали участвовать третьи лица, в том числе пенсионный фонд и департамент градостроительства. Без их участия сделки невозможны. У подрядчиков стало возникать много вопросов: что делать, куда идти, к кому обращаться?
Также на встрече были подняты вопросы использования механизмов применения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве, оформления разрешительной документации, прохождения процедуры согласования проектов, а также реализации проектов комплексного развития территорий. Особое внимание было уделено реальным кейсам и проблемам, с которыми застройщики и подрядчики сталкиваются в своей ежедневной работе.
Представители профильных ведомств подчеркнули, что одной из приоритетных задач является не только совершенствование нормативного регулирования, но и всесторонняя поддержка участников рынка.
"Наша задача заключается не только в контроле, но и в сопровождении участников рынка. Министерство строительства Самарской области открыто для взаимодействия с подрядными организациями и застройщиками, работающими в сфере индивидуального жилищного строительства. Мы оказываем консультативную и методическую поддержку, разъясняем требования законодательства. Наша общая цель - создать понятные и прозрачные условия работы для бизнеса и обеспечить надежную защиту интересов граждан", - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
По итогам встречи участники отметили востребованность формата открытого диалога и договорились продолжить практику проведения подобных мероприятий на регулярной основе. Это позволит вырабатывать совместные решения по актуальным вопросам развития индивидуального жилищного строительства и повышать качество взаимодействия между всеми участниками отрасли.
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