16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обсудили вопросы развития ИЖС Компанию "Волжский град" может ждать проверка из-за недостроенного интерната ВТБ: Рыночная и льготная ипотека сравняются в 2026 году Дома для детей-сирот поставлены на кадастровый учет самарским Росреестром В Октябрьске продают корпус поликлиники за 4,4 млн рублей

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самарской области обсудили вопросы развития ИЖС

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 148
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

5 июня в центре "Мой бизнес" состоялась встреча застройщиков Самарской области, работающих в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), с представителями органов региональной и муниципальной власти. Инициатором и организатором мероприятия выступило министерство строительства Самарской области.

Рынок ИЖС в Самарской области продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста и становится одним из ключевых сегментов жилищного строительства. Все больше семей выбирают строительство собственного дома как наиболее комфортный формат улучшения жилищных условий. Сегодня порядка 70% ипотечных сделок в сегменте ИЖС реализуются с использованием механизмов, обеспечивающих дополнительную защиту граждан и прозрачность расчетов между участниками строительства.

В этих условиях особую значимость приобретает создание понятных и безопасных условий для граждан на всех этапах реализации проектов - от выбора подрядной организации и оформления документов до завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Мероприятие прошло в формате открытого профессионального диалога, что позволило обсудить наиболее востребованные отраслью вопросы и выработать практические подходы к их решению. Так, с весны этого года в силу вступил новый закон, который регулирует отношения подрядных организаций с заказчиками. Все сделки теперь проходят контроль со стороны министерства строительства. Кроме того, активно в них стали участвовать третьи лица, в том числе пенсионный фонд и департамент градостроительства. Без их участия сделки невозможны. У подрядчиков стало возникать много вопросов: что делать, куда идти, к кому обращаться?

Также на встрече были подняты вопросы использования механизмов применения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве, оформления разрешительной документации, прохождения процедуры согласования проектов, а также реализации проектов комплексного развития территорий. Особое внимание было уделено реальным кейсам и проблемам, с которыми застройщики и подрядчики сталкиваются в своей ежедневной работе.

Представители профильных ведомств подчеркнули, что одной из приоритетных задач является не только совершенствование нормативного регулирования, но и всесторонняя поддержка участников рынка.

"Наша задача заключается не только в контроле, но и в сопровождении участников рынка. Министерство строительства Самарской области открыто для взаимодействия с подрядными организациями и застройщиками, работающими в сфере индивидуального жилищного строительства. Мы оказываем консультативную и методическую поддержку, разъясняем требования законодательства. Наша общая цель - создать понятные и прозрачные условия работы для бизнеса и обеспечить надежную защиту интересов граждан", - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

По итогам встречи участники отметили востребованность формата открытого диалога и договорились продолжить практику проведения подобных мероприятий на регулярной основе. Это позволит вырабатывать совместные решения по актуальным вопросам развития индивидуального жилищного строительства и повышать качество взаимодействия между всеми участниками отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5