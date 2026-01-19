В Самарской области пытались вывести из федеральной собственности незаконные кладбища на землях лесного фонда

Арбитражный суд Самарской области отказал администрации сельского поселения Светлое Поле Красноярского района, хотевшей получить в собственность земли под неофициальными кладбищами.

Летом 2025 г. администрация поселения подала иск к региональному минприроды и Федеральному агентству лесного хозяйства с требованием передать в собственность участки, занятые захоронениями в нескольких населенных пунктах:

— 4397 кв. м в д. Висловка;

— 15 804 кв. м, в с. Малая Царевщина;

— 2750 кв. м в д. Малиновый Куст;

— 2910 кв. м в с. Жареный Бугор.

Для этого истец просил рядом с каждый указанным населенным пунктом "отрезать" кусочки от земель лесного фонда.

Федеральное агентство лесного хозяйства, а также региональное и федеральное Минприроды (привлеченное к делу в качестве третьего лица) такими инициативами муниципалитета не прониклись и требования истца не признали.

15 января арбитражный суд вынес решение — в признании права собственности на участки отказать. Это решение администрация Светлого Поля может обжаловать в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.