В Самарской области пытались вывести из федеральной собственности незаконные кладбища на землях лесного фонда

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области отказал администрации сельского поселения Светлое Поле Красноярского района, хотевшей получить в собственность земли под неофициальными кладбищами.

Фото: Публичная кадастровая карта

Летом 2025 г. администрация поселения подала иск к региональному минприроды и Федеральному агентству лесного хозяйства с требованием передать в собственность участки, занятые захоронениями в нескольких населенных пунктах:

— 4397 кв. м в д. Висловка;

— 15 804 кв. м, в с. Малая Царевщина;

— 2750 кв. м в д. Малиновый Куст;

— 2910 кв. м в с. Жареный Бугор.

Для этого истец просил рядом с каждый указанным населенным пунктом "отрезать" кусочки от земель лесного фонда.

Федеральное агентство лесного хозяйства, а также региональное и федеральное Минприроды (привлеченное к делу в качестве третьего лица) такими инициативами муниципалитета не прониклись и требования истца не признали.

15 января арбитражный суд вынес решение — в признании права собственности на участки отказать. Это решение администрация Светлого Поля может обжаловать в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

