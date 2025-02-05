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Строительство Строительство и недвижимость

Участок "Строй-Кома" на ул. Советской Армии покупает ГК "Развитие"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торги по реализации земельного участка с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а выиграло ООО Специализированный застройщик "ГК Развитие 5", входящее в воронежскую группу "Развитие".

Фото: roscadastres.com

Напомним, Фонд развития территорий выставил на продажу актив за 125,7 млн рублей. Ранее площадка принадлежала ООО "Строй-Ком", которое обязалось завершить строительство проблемного объекта на ул. Советской Армии, 240, известного как ЖК "Аркадия". Первоначально дом строило ЗАО "Гагаринец" и планировало сдать его в 2007 году.

Новый подрядчик должен был удовлетворить права 133 дольщиков. Взамен он получил под строительство участок на ул. Советской Армии площадью 7,1 тыс. кв. м и 1,2 тыс. кв. м земли на пересечении улиц Чкалова и Братьев Коростелевых.

Но позже ООО "Строй-Ком" обанкротилось,и права на землю, а также недостроенную высотку на ул. Советской Армии перешли Фонду развития территорий. Предполагалось, что дом будет состоять из трех секций 14-25 этажей, проектом предусматривалось 476 квартир общей площадью 20,3 тыс. кв. метров.

В январе 2025 г. Фонд развития территорий провел торги по этому объекту. На конкурс были допущены четыре организации: самарское ООО "Строительная компания Конкорд", московское ООО "СМУ 136", саратовское ООО "Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог" и ООО СЗ "ГК Развитие 5". Последнее общество предложило за лот более 170 млн руб. и стало победителем.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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