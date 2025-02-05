Участок "Строй-Кома" на ул. Советской Армии покупает ГК "Развитие"

Торги по реализации земельного участка с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а выиграло ООО Специализированный застройщик "ГК Развитие 5", входящее в воронежскую группу "Развитие".

Напомним, Фонд развития территорий выставил на продажу актив за 125,7 млн рублей. Ранее площадка принадлежала ООО "Строй-Ком", которое обязалось завершить строительство проблемного объекта на ул. Советской Армии, 240, известного как ЖК "Аркадия". Первоначально дом строило ЗАО "Гагаринец" и планировало сдать его в 2007 году.

Новый подрядчик должен был удовлетворить права 133 дольщиков. Взамен он получил под строительство участок на ул. Советской Армии площадью 7,1 тыс. кв. м и 1,2 тыс. кв. м земли на пересечении улиц Чкалова и Братьев Коростелевых.

Но позже ООО "Строй-Ком" обанкротилось,и права на землю, а также недостроенную высотку на ул. Советской Армии перешли Фонду развития территорий. Предполагалось, что дом будет состоять из трех секций 14-25 этажей, проектом предусматривалось 476 квартир общей площадью 20,3 тыс. кв. метров.

В январе 2025 г. Фонд развития территорий провел торги по этому объекту. На конкурс были допущены четыре организации: самарское ООО "Строительная компания Конкорд", московское ООО "СМУ 136", саратовское ООО "Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог" и ООО СЗ "ГК Развитие 5". Последнее общество предложило за лот более 170 млн руб. и стало победителем.