Участок "Строй-Кома" на ул. Советской Армии покупает ГК "Развитие"

Торги по реализации земельного участка с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а выиграло ООО Специализированный застройщик "ГК Развитие 5", входящее в воронежскую группу "Развитие".
Напомним, Фонд развития территорий выставил на продажу актив за 125,7 млн рублей. Ранее площадка принадлежала ООО "Строй-Ком", которое обязалось завершить строительство проблемного объекта на ул. Советской Армии, 240, известного как ЖК "Аркадия". Первоначально дом строило ЗАО "Гагаринец" и планировало сдать его в 2007 году.
Новый подрядчик должен был удовлетворить права 133 дольщиков. Взамен он получил под строительство участок на ул. Советской Армии площадью 7,1 тыс. кв. м и 1,2 тыс. кв. м земли на пересечении улиц Чкалова и Братьев Коростелевых.
Но позже ООО "Строй-Ком" обанкротилось,и права на землю, а также недостроенную высотку на ул. Советской Армии перешли Фонду развития территорий. Предполагалось, что дом будет состоять из трех секций 14-25 этажей, проектом предусматривалось 476 квартир общей площадью 20,3 тыс. кв. метров.
В январе 2025 г. Фонд развития территорий провел торги по этому объекту. На конкурс были допущены четыре организации: самарское ООО "Строительная компания Конкорд", московское ООО "СМУ 136", саратовское ООО "Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог" и ООО СЗ "ГК Развитие 5". Последнее общество предложило за лот более 170 млн руб. и стало победителем.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.