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Укрепляйте доверие к вашему заведению вместе со Сбером

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сбере представили новый сервис — "Отзывы Про". Этот инструмент разработан специально для предпринимателей, которые хотят управлять онлайн-репутацией бизнеса, привлекать клиентов и повышать их лояльность.

По данным исследования RocketData 84% бизнесменов считают, что положительные отзывы значительно влияют на привлечение новых посетителей и увеличение доходов. Однако раньше следить за отзывами было сложно: приходилось вручную отслеживать десятки платформ, теряя время и упуская важные сигналы клиентов.

Платформа "Отзывы Про" автоматически собирает и обрабатывает отзывы из различных источников, объединяя всю информацию в одном месте. Владельцы получают оперативные уведомления о поступающих комментариях, что позволяет моментально реагировать на запросы клиентов и предотвращать появление отрицательных публикаций в открытом доступе.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка рассказал:

"Эффективность бизнеса определяется не только пониманием потребностей клиента, но и мгновенным реагированием на них. Так, компания, использующая сервис, увеличила свой рейтинг с 4,7 до 4,9 звёзд на одной из площадок, снизив долю негативных отзывов и обеспечив регулярный приток положительных оценок. Эффективность обработки отзывов возросла с 23% до 100%, а конверсия предложений оставить отзыв достигла 63%. Использование сервиса позволило значительно улучшить репутацию компании, повысить её видимость среди потенциальных клиентов и оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами, высвобождая ресурсы для дальнейшего развития бизнеса".

Решение уже интегрировано в личном кабинете клиента в "Эвотор" в веб-версии и мобильном устройстве.

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