Эксперт рассказал о последствиях пропуска обновлений операционной системы

Часто мы игнорируем сообщения о необходимости обновления операционной системы своего смартфона или откладываем его на более удобное время. При этом своевременный апдейт ОС нужен не только для использования нового функционала устройства и приложений. Почему еще важно обновлять операционку, объясняет старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.
В каждой новой версии ОС производитель закрывает критические уязвимости, которые были выявлены на этапе использования.
"Например, в предыдущих обновлениях iOS закрывались дыры в безопасности, которые позволяли взламывать iPhone через функционал imessage. Не менее критичная ситуация была и в обновлениях на Android, поэтому Google регулярно выпускает различные патчи", — прокомментировал эксперт.
По его словам, в случае нерегулярного обновления ОС конфиденциальная информация, финансовые данные, которыми мы управляем с помощью смартфона, могут оказаться под угрозой.
Всем абонентам Борис Лопатин рекомендует организовать обновление операционной системы следующим образом:
1. Проверить наличие обновлений можно в настройках телефона (в разделе "О телефоне" указана установленная версия операционки).
2. Планировать апдейт ОС сразу же после завершения важных задач на устройстве.
3. По возможности настроить автоматические обновления (сами настройки могут отличаться на разных гаджетах).
4. Предварительно зарядить устройство и освободить необходимое пространство для новых данных, чтобы процесс не прерывался.
Предпринятые шаги позволят повысить уровень защиты вашего смартфона, а также воспользоваться самым новым функционалом устройства.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..