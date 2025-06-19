Директора самарской стройфирмы будут судить за сокрытие 66 млн руб. от налоговой

В Самаре отправили в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с 2021 по 2023 г. руководитель строительной фирмы оформлял фиктивные документы первичного учета, на основании которых включал в налоговые декларации недостоверные сведения для занижения налогооблагаемой базы. В результате бюджет РФ не получил более 66 млн руб. НДС.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы