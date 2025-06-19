Директора самарской стройфирмы будут судить за сокрытие 66 млн руб. от налоговой

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В Самаре отправили в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает региональное СУ СК.