ОЭЗ "Тольятти" стала одной из клиентоориентированных индустриальных площадок России

Особая экономическая зона "Тольятти" вошла в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны. ОЭЗ заняла 4 место в рейтинге аналитического центра "Эксперт" по итогам 2025 года. В оценке приняли участие все индустриальные парки и ОЭЗ России.
Управляющая компания ОЭЗ "Тольятти" заняла 5 место в рейтинге по вкладу в экономику страны и 2 место по вкладу в экономику региона присутствия. По показателям работы управляющая компания входит в ТОП-15 экономически эффективных управляющих компаний.
Как пояснили аналитики, ОЭЗ "Тольятти" получила максимальный балл по блоку критериев, связанных с предоставляемыми услугами. Площадка обладает полным перечнем базовых инфраструктурных сервисов: выкуп и аренда земельных участков, продажа и аренда готовых помещений, строительство готовых производственных зданий, объектов инженерной инфраструктуры под требования заказчика) и помещения для размещения легких производств.
"Мы активно развиваем ОЭЗ "Тольятти", тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. В настоящее время мы создаем третью очередь ОЭЗ. Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств", — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В ТОП-50 рейтинга клиентоориентированных инвестплощадок России также вошли индустриальный парк "Преображенка" и "Чапаевск". Управляющая компания АО "ПромПарки" стала лидером в группе экономически эффективных УК — прирост выручки компании за год составил более 100%. Она также вошла в ТОП-15 управляющих компаний по вкладу в экономику региона и страны в целом.
"Развитие преференциальных площадок, предоставление качественных услуг и инструментов поддержки, сопровождение проектов и всесторонняя помощь — ключевые принципы нашей работы с бизнесом. Мы открыты к диалогу, готовы учитывать потребности инвесторов и оперативно реагировать на их запросы", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Целью подготовки рейтинга аналитического центра "Эксперт" является оценка клиентоориентированности индустриальных площадок России. Аналитики оценивали спектр услуг и сервисов, предоставляемых действующим резидентам и инвесторам, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для ведения производственной деятельности, а также их информационную открытость.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.