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Экономика и бизнес

Суд исключил кипрский офшор из акционеров горнолыжного комплекса "СОК Красная Глинка"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Андрея Никитина к кипрской компании Baresot management limited. Поводом для разбирательства послужили акции АО "Самарский горнолыжный курорт" (СГЛК), которое владеет горнолыжным комплексом "СОК Красная Глинка" в столице региона.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Согласно материалам дела, Андрей Никитин и Baresot management limited являются участниками АО. Бизнесмен попросил исключить компанию из числа акционеров курорта. Что стало причиной, в документах суда, не указано. Однако выход из зарубежных офшоров сейчас практикуют многие бизнесмены.

Арбитраж исковые требования Никитина удовлетворил. Суд постановил исключить Baresot management limited путем списания акций в количестве 159 550 000 штук. Их необходимо зачислить на лицевой счет АО. При этом кипрской компании выплатят стоимость акций по рыночной цене.
Правда, у Baresot management limited еще есть возможность обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Горнолыжный курорт связывали с группой компаний "СОК", владелец которой — Юрий Качмазов — находится в международном розыске. Однако официально ни ГК, ни бизнесмен отношения к объекту не имеет.

Сообщалось, что оператором ГЛК "Красная Глинка" является ООО "Горнолыжный комплекс", которым владеют Павел Савинов, Владимир Киценко и АО "СГЛК". Андрей Никитин является директором еще одной связанной с комплексом компанией — ООО "СОК Красная Глинка". Учредителем организации выступает АО "СГЛК".

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