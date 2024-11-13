Швейцарский офшор группы "СОК" избавляется от земли в Самаре

В Самаре выставили на продажу четыре земельных участка на Южном шоссе. Их общая площадь составляет 9,5 га, стоимость - 285 млн рублей.

Земельные участки представляют собой пустыри. Они располагаются напротив торгового центра "Амбар", за автосалонами. Рядом находятся пост ДПС, автодром и коттеджный поселок "Завидово".

Продавец указал в объявлении на одном из федеральных агрегаторов, что земельные участки продают под жилую застройку, но зонирование позволяет возвести там и торговый центр. Пoдвeдeны электричecтвo, вoдоснaбжeниe, кaнaлизaция, газoснабжениe.

По данным ЕГРН, большинство участков находятся в собственности ООО "Авто Лайт". Владельцем одного (площадью 2,9 га) является ООО "Самара Авто Юг". Обе компании входят в швейцарский офшор Global Trust Invest AG, который считают подконтрольным ГК "СОК", а точнее ее холдингу "Самарские автомобили", включающему в себя несколько десятков региональных автодилеров.

В структуре владения "Самара Авто Юг" также фигурируют имена Андрея Лешкова, Анны Болдыревой и Сергея Равинского. Все трое являются соучредителями автосалонов в Самаре и других регионах страны, в том числе также с компаниями, входящими в Global Trust Invest AG. При этом Андрея Лешкова называют ключевым автоменеджером "СОКа".

В ЕГРН указано, что разрешенный вид использования земельных участков - "под племенной завод". Площадки "Авто Лайт" заложены под ипотеку в "Кошелев Банке". Срок обременения заканчивается в августе 2026 года.