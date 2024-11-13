16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Швейцарский офшор группы "СОК" избавляется от земли в Самаре "Авито Недвижимость": цены на долгосрочную аренду квартир в Самаре снизились на 14% В Самаре вновь подорожали квартиры в новостройках: расценки Тольяттинский "Полад" продал площадку под заводом в Пензе В июле-августе самарцы брали ипотеку на 50% меньше

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Швейцарский офшор группы "СОК" избавляется от земли в Самаре

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 217
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре выставили на продажу четыре земельных участка на Южном шоссе. Их общая площадь составляет 9,5 га, стоимость - 285 млн рублей.

Фото: Архив «ВН»

Земельные участки представляют собой пустыри. Они располагаются напротив торгового центра "Амбар", за автосалонами. Рядом находятся пост ДПС, автодром и коттеджный поселок "Завидово".

Продавец указал в объявлении на одном из федеральных агрегаторов, что земельные участки продают под жилую застройку, но зонирование позволяет возвести там и торговый центр. Пoдвeдeны электричecтвo, вoдоснaбжeниe, кaнaлизaция, газoснабжениe.

По данным ЕГРН, большинство участков находятся в собственности ООО "Авто Лайт". Владельцем одного (площадью 2,9 га) является ООО "Самара Авто Юг". Обе компании входят в швейцарский офшор Global Trust Invest AG, который считают подконтрольным ГК "СОК", а точнее ее холдингу "Самарские автомобили", включающему в себя несколько десятков региональных автодилеров.

В структуре владения "Самара Авто Юг" также фигурируют имена Андрея Лешкова, Анны Болдыревой и Сергея Равинского. Все трое являются соучредителями автосалонов в Самаре и других регионах страны, в том числе также с компаниями, входящими в Global Trust Invest AG. При этом Андрея Лешкова называют ключевым автоменеджером "СОКа".

По информации из открытых источников, всего в этот швейцарский офшор входят 33 компании. Суммарная выручка за 2023 г. составила 9,3 млрд рублей. Владелец ГК "СОК" Юрий Качмазов и топ-менеджеры Юрий Амелин и Андрей Фролов объявлены в международный розыск. 

В ЕГРН указано, что разрешенный вид использования земельных участков - "под племенной завод". Площадки "Авто Лайт" заложены под ипотеку в "Кошелев Банке". Срок обременения заканчивается в августе 2026 года.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1