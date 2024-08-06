Прокуратура требует снести виллу Качмазова

Прокуратура Самарской области добивается изъятия из незаконного владения участков лесного фонда и сноса самовольных построек в Красноглинском районе Самары.

Как сообщает надзорное ведомство, установлено, что на земельных участках общей площадью 1,4 га, в пос. Управленческом, ранее входивших в лесной фонд, возведены жилое здание, гаражи, хозяйственные постройки общей площадью около 2850 кв. м. Они принадлежат компании Swiss Top villa management AG, зарегистрированной в Швейцарии.

Очевидно, что речь идет об участке на Волжском шоссе, 20б. Владение этой территорией приписывают Юрию Качмазову - основателю группы компаний "СОК", который сейчас скрывается за рубежом.

В прокуратуре отмечают, что кадастровая стоимость построек превышает 150 млн руб., земельных участков - около 9 млн рублей. Рыночная стоимость объектов, расположенных внутри леса с видом на реку Волгу, в разы выше.

"Каким образом капитальные строения оказались на территории лесного фонда в границах памятника природы регионального значения "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом", уже выясняют органы полиции в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль", - добавили в ведомстве.